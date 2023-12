El Gobierno informará el 11 de diciembre a las comunidades de los objetivos de estabilidad para preparar los Presupuestos

El Gobierno empieza a dar los primeros pasos para preparar el primer gran proyecto de la legislatura: los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Para ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reunirá el próximo lunes, 11 de diciembre, a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para informarles de los objetivos de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar el proyecto de cuentas públicas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro que reúne al Ministerio de Hacienda con las autonomías, es el que debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los Presupuestos de cada una de las comunidades.

Dado que este otoño el Gobierno central ha estado en funciones y no podía, por tanto, elaborar proyecto de Presupuestos, autonomías y ayuntamientos ya presentaron sus propias cuentas aún sin conocer esa senda de estabilidad ni las entregas a cuenta que les corresponden. Algunas como Madrid lo hicieron con estimaciones propias o entidades independientes. Y aparte del objetivo de estabilidad, también falta por conocer si Bruselas vuelve a implantar reglas fiscales para gasto público, como viene anunciando desde hace meses, y en qué porcentaje.

El Consejo de Política Fiscal se reunirá el mismo día que finaliza el plazo para que los centros gestores de los distintos ministerios remitan a Hacienda sus propuestas para el proyecto presupuestario. El Gobierno quiere llevar la norma al Congreso para su tramitación cuanto antes, pero dado que no habrá nuevas cuentas antes del 31 de diciembre, deberá prorrogar las de este año hasta que puedan aprobarse las de 2024. Fuentes gubernamentales quieren que en febrero ya esté cumplimentado el trámite parlamentario.

Antes de pensar en una aprobación definitiva de los Presupuestos, para la que el Ejecutivo necesitará contar con el voto afirmativo de todos sus socios -al ser ley orgánica debe salir adelante por mayoría absoluta-, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero -el llamado techo de gasto- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del Consejo de Política Fiscal, para después remitir todo a las Cortes.

Este trámite no será en esta legislatura tarea fácil para el Gobierno: la mayoría absoluta del PP en el Senado le podría jugar una mala pasada y rechazar los objetivos de déficit y deuda. No obstante, desde el Ejecutivo insisten en que cuentan con "seguridad jurídica" para poder redactar las cuentas públicas incluso si la Cámara Alta tumba la senda de estabilidad, aunque no especifican cómo.

La última vez que esto ocurrió fue en 2018, cuando el PP rechazó en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019. Aquella vez, el Ejecutivo decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar su proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso.

Ahora, no obstante, el escenario es más incierto ya que, con las reglas fiscales europeas suspendidas desde 2020, no existen tales objetivos fijos de ejercicios pasados recientes, aunque sí referencias orientativas en cuadros macroeconómicos del año anterior y en los planes presupuestarios enviados a Bruselas, informa Ep.