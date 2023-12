Entrevista

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha sido uno de los concejales madrileños bloqueados recientemente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, por reclamarle mejoras en Cercanías de Madrid. La red de trenes atraviesa una crisis al acumular tres descarrilamientos en menos de dos semanas, unos incidentes que han provocado las críticas hacia Puente, responsable de este servicio. En plena estación de Atocha, epicentro de los últimos descarrilamientos, Carabante ha atendido a 20minutos.

La pasada semana, descarrilaron dos trenes de Cercanías y ya son tres en total en 15 días. ¿Es un medio transporte seguro?Si hacemos caso a lo que dijeron desde el sindicato de conductores de Cercanías, ellos decidieron no circular [el viernes pasado, 8 de diciembre, por el tramo Atocha-Recoletos] porque existía el riesgo de que hubiera problemas de seguridad. En el segundo descarrilamiento hubo cinco heridos leves... Lo que quiere decir que si uno no toma medidas y no invierte, la degradación de la infraestructura es creciente y, por tanto, las situaciones de riesgo pueden ser más habituales.



El último informe de Adif concluye que el primer descarrilamiento se produjo "por una rotura de una aguja de la travesía". De los otros dos, se desconocen los motivos. ¿Le convencen las explicaciones?Desconozco si tiene una motivación política o técnica ese informe. Lo que también dice es que van a continuar sin circular determinada tipología de trenes y que la velocidad va a estar limitada a 30 km/h por ese punto, precisamente porque no son capaces de garantizar las condiciones de seguridad. Como decía, estamos más alarmados por lo que dicen los conductores, que circulan diariamente, que por lo que nos dice el ministro de Transportes [Óscar Puente] del Gobierno socialista.

Si no se invierte, la degradación de la infraestructura es exponencial y las situaciones de riesgo pueden ser más habituales

Puente le ha bloqueado a usted y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en redes sociales después de un cruce de acusaciones. ¿Cómo cree que ven los usuarios de Cercanías esta guerrilla por internet?Pues con verdadero asombro. Porque no parece muy razonable que el responsable de la movilidad en España bloquee al responsable de la movilidad de la capital. Y ya es una deslealtad institucional bloquear al alcalde de Madrid. Aquí se requiere de coordinación y capacidad técnica. Los usuarios están viendo a un Gobierno que se dedica a pulsar el clic en las redes sociales y no a ocuparse de la red de Cercanías. Y eso, para quienes todos los días no tienen otra alternativa que coger el Cercanías, debe ser una imagen lamentable. Pero ya no cabe duda para nadie que el objetivo del Gobierno socialista es Madrid. Nos bloquea, castiga y margina con la inversión en Cercanías.

El ministro Félix Bolaños ha culpado a los Gobiernos anteriores del PP de no haber invertido lo suficiente en Cercanías.Bueno, Bolaños está muy acostumbrado a echar la culpa a los antepasados históricos de los españoles de cualquier problema que se produzca en la actualidad. No es baladí que sea el responsable de la memoria histórica o democrática en España. El PP en el año 2018 dejó aprobado un plan de Cercanías dotado con más de 5 mil millones hasta de euros hasta 2023 que el Gobierno socialista ha tenido metido en un cajón y no ha invertido ni un solo céntimo de euro.

¿Por qué?Porque hay claramente una intención política por parte del Gobierno en discriminar en el reparto de las inversiones públicas a Madrid, que es la región que menos inversión per cápita del Estado recibe y la que más aporta a la caja común. Como no necesitan los votos del PP ni de los madrileños, sino los de los independentistas catalanes, han decidido perdonar a Cataluña 15 mil millones de euros. Es utilizar el dinero público para pagar los favores políticos. Simple y llanamente.

Los conductores no están dispuestos a circular por un punto que puede suponer un riesgo para ellos y para los viajeros

¿Y el Ayuntamiento de Madrid no puede hacer nada por el Cercanías?Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, empezando por denunciarlo ante la opinión pública, por mucho que el ministro decida bloquearnos en las redes sociales. Que los españoles sepan que, con su dinero, el Gobierno está comprando votos para que Pedro Sánchez pueda ser presidente.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la estación de Atocha. JORGE PARÍS

¿Ha afectado esta crisis al resto del transporte madrileño?Por supuesto que sí, porque han tenido cerrada durante dos días la conexión de cercanías de Atocha a Nuevos Ministerios y han utilizado mucho más otros medios de transportes. Pero, sobre todo, porque ese millón de personas que viene todos los días a trabajar a Madrid muchas veces no tiene otra alternativa que utilizar el Cercanías. Por tanto, esto está generando una distorsión notable en el día a día de los madrileños, que no saben, primero, si van a ser capaces de llegar puntuales a su trabajo, si a la vuelta van a poder llegar puntuales a la salida del colegio y sobre todo, tienen duda de si ese desplazamiento lo harán en condiciones de seguridad. Y eso genera mucha incertidumbre y mucho malestar por parte de los usuarios...

Durante el puente de la Constitución hemos visto fuertes aglomeraciones en Gran Vía, en la Plaza Callao o la Puerta del Sol, ¿qué valoración hace?No tenemos datos totales de asistencia todavía, pero es el puente del año en el que más turistas llegan a la ciudad. Hasta el 6 de diciembre, nos visitaron de media un 121% más que el año pasado y hubo un día en el que se activó el nivel negro, de mayor congestión peatonal. Pero no habido que lamentar incidentes graves ni que abordar ninguna situación ingestionable.

Quedan unos días para que aprueben los Presupuestos de la capital para 2024. Su área es la más cuantiosa: 1.752,5 millones. ¿Cuáles son las principales medidas que abordarán?Primero, seguir manteniendo la prestación de los servicios públicos, como la limpieza, que se incrementó de forma sustancial a través de los nuevos contratos, y la puesta en marcha de infraestructuras tan necesarias como el soterramiento de la A-5, que está previsto licitarlo a lo largo del primer trimestre del año que viene. Una infraestructura, de movilidad sostenible y una reivindicación permanente de los vecinos, que ahora tienen a menos de medio metro de la puerta de sus portales una autopista y que van a tener 80.000 metros cuadrados para su uso y disfrute.

El año que viene empieza el proyecto en el Paseo de Extremadura, ¿cuándo podrán ver enterrado el tráfico en el sur madrileño?Finalizaremos la obra antes de que acabe este mandato. Y la A-5 estará soterrada.

Aunque el PP se baste de su mayoría absoluta para sacar adelante las Cuentas, ¿espera el apoyo de Más Madrid, PSOE o Vox?Nunca espero de la izquierda madrileña, y cada día se suma más Vox, nada que sea bueno para los madrileños. Y no cabe duda que estos presupuestos, que contienen bajadas de impuestos, también incrementan sustancialmente el gasto para la prestación de servicios públicos y son buenos para los madrileños. Pero, según la tradición de la izquierda, eso significa que son malos para ellos y no los apoyarán.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. JORGE PARÍS

Su primera medida desde que asumió la macroárea fue aprobar las normas urbanísticas. Ahora, se plantean un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué quieren conseguir?Tenemos un PGOU que data de 1997 y lógicamente es necesario adaptarlo, no ya a los requerimientos del año 2023, sino a los retos que tenemos por delante en el futuro. Un Plan General que dé respuesta a las demandas de sostenibilidad al incorporar el factor verde como el elemento esencial del crecimiento urbanístico o que favorezca el reequilibrio territorial y social de la ciudad. Y en tercer lugar, un plan que permita también seguir generando oferta de vivienda como ese instrumento de actividad económica y empleo. Además, debe ser flexible, teniendo en cuenta que se tarda muchos años en tramitarlo y que, como hemos visto con el actual, dura décadas.

En esa realidad están los pisos turísticos, que ya han conquistado el Centro y ahora se extienden a los distritos limítrofes. También han anunciado una norma...Lo que hemos constituido inicialmente es un grupo de trabajo con todas las áreas implicadas del Ayuntamiento de Madrid para que, entre todos, abordemos primero el diagnóstico de la situación. A partir de ahí, ser capaces de configurar normativa que nos permita conciliar la necesaria actividad económica del sector turístico con el necesario derecho al descanso y a la tranquilidad de los vecinos.

Según sus propios cálculos, 1 de cada 20 viviendas de uso turístico son ilegales.Así es, apenas 720 tienen licencias. Es la prueba de que el Plan Especial de Hospedaje que elaboró el anterior equipo de gobierno en 2019 no ha sido capaz de generar el confort jurídico del sector turístico ni el respeto a los vecinos.

La oposición dice que el problema es que no aplican la normal ni hace las pertinentes inspecciones.Bueno, la oposición lo único que hace la mayoría de las ocasiones cuando se tramitan planes para hacer las cosas conforme al derecho es votar en contra. Además, opina en función de las noticias periodísticas y, por tanto, no tiene ningún tipo de credibilidad para darnos lecciones en este asunto. Especialmente, porque establecieron un plan absolutamente ineficaz, que ha elevado las VUTS [viviendas de uso turístico] de 8.000 a cerca de 14.000.

Por sostenibilidad, el 1 de enero las estufas de gas estarán prohibidas en las terrazas madrileñas. ¿Harán caso a los hosteleros que piden que aguanten todo el invierno?La capacidad interpretativa de la Ordenanza de Terrazas la tiene la Comisión de Terrazas, en la que están representados distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, así como las Juntas Municipales de Distrito. Se reunirá pronto para poder dar respuesta a esta reclamación. Pero hay que recordar a los hosteleros que han tenido un apoyo permanente, con la exclusión de tasas durante el covid, o también a través de líneas de subvenciones para renovar este tipo aparatos.

Este diciembre ha empezado a funcionar la nueva línea de bus nocturno entre Atocha y Cuatro Caminos. ¿Está siendo muy utilizada?Faltan todavía semanas o incluso meses para que esta línea se consolide y los datos reflejen la realidad de la demanda, pero nosotros tenemos la expectativa de que incremente un 15% la demanda como consecuencia de esta línea, pero también otras ocho más y la reducción de la frecuencia de paso de los búhos a 15 minutos.

El Busrapid ha llegado a Valdebebas para que sus vecinos puedan ir al Hospital Ramón y Cajal. ¿Su nueva parada será el sur?Estamos analizando su implantación como elemento de movilidad sostenible en los nuevos desarrollos del sureste (Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales) para que tengan líneas de bus con prioridad semafórica desde su origen.

La limpieza es uno de los asuntos que más preocupan a los madrileños, según todas las encuestas municipales. ¿Tienen algo en mente?Vamos a seguir incrementando, como hasta ahora, los recursos que destinamos a la limpieza. Este Ayuntamiento dedica 800 millones de euros todos los años a la higiene de la ciudad, que suponen 200 millones más de euros de lo que nos encontramos en 2019. Seguiremos impulsando medidas en base al registro de quejas y sugerencias, que se ha reducido a la mitad desde 2019. Por ejemplo, con los contratos de interbloques, puesto que hay 317 zonas en Madrid que no se habían limpiado jamás y ahora no solo se están limpiando, sino que se está actuando para generar en estos espacios nuevas zonas verdes e instalaciones.

¿Cumplirá Madrid por segundo año consecutivo con los límites de calidad del aire?Con total seguridad. Y la directiva europea, que no es un tema menor, por dos cosas. Madrid nunca la había cumplido desde el año 2010, cuando entró en vigor. Y en segundo lugar, esto nos coloca a la vanguardia de las capitales europeas en cuanto a lucha contra la contaminación del aire, porque Roma, Berlín o París incumplen los límites.

​Por eso la Comisión Europea nos ha designado como Ciudad Misión, Ciudad Ejemplar y Ciudad Tractora en cuanto a las políticas de sostenibilidad.