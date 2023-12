Crece la tensión política por la crisis de los Cercanías: Óscar Puente arremete contra Ayuso y bloquea a Almeida y su equipo

Todavía no ha cumplido tres semanas en el cargo, pero Óscar Puente, ministro de Transportes, ha demostrado con creces que tiene ganada a pulso la fama que le avalaba, la de ser muy dado a la bronca política. Y todo, en medio de la polémica de los descarrilamientos de los Cercanías de Madrid, que dependen de su negociado.

La respuesta del exalcalde de Valladolid, repescado por Pedro Sánchez para la política nacional tras su fracaso en las elecciones municipales de mayo, a las críticas procedentes de los gobiernos municipal y regional de Madrid por su gestión, no ha sido otra que de bloquear en redes sociales a aquellos cargos que lo interpelaban, excepto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien no se ha atrevido a bloquear, pero contra la que ha lanzado duras críticas en temas ajenos a la red de Cercanías, que de él dependen.

Tras los citados tres descarrilamientos de trenes en la capital, y ante la actitud de Óscar Puente bloqueando en X (antes Twitter) a todo aquel que pusiera en duda su gestión, o su ausencia de ella, altos cargos del PP en Madrid han seguido quejándose de la falta de actitud democrática del nuevo ministro, que ha tardado hasta cinco días en contestar a Isabel Díaz Ayuso a cuenta de un mensaje de la presidenta madrileña sobre la crisis de los Cercanías.

El pasado martes día 5, Isabel Díaz Ayuso escribió en X: "Dos descarrilamientos de trenes en Atocha en 9 días. Haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación de Sánchez por el Cercanías".

El ministro Puente ha tardado cinco días en atreverse a replicar a Ayuso, si bien con otro tema sin relación directa con la crisis del Cercanías: "Tranquila Presidenta (sic). Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España", escribió el exalcalde de Valladolid este domingo por la mañana.

Puente no ha bloqueado en X a Ayuso, como sí ha hecho con el alcalde José Luis Martínez-Almeida y varios de sus ediles, así como con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la cuenta del partido en la Comunidad de Madrid. Otro bloqueado por Puente es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien ha criticado este domingo la actitud del ministro.

"Lo que no hacen y no se les cae de la boca es precisamente hablar de diálogo entre las comunidades autónomas, pero con todas menos con Madrid. Para poder llevar a cabo estas mejoras en la red de Cercanías de Madrid es evidente que va a hacer falta una coordinación", ha dicho Carabante en declaraciones a TVE.

Para el edil, la actitud de Puente "es el síntoma y la mejor imagen de lo que supone la lealtad institucional para el PSOE", y ha dicho que "difícilmente" se podrán solucionar los problemas de la red de Cercanías si Puente "es el primero que ha bloqueado a los responsables con los que tiene que tener diálogo y tener interlocución".

Carabante cree que el Gobierno debe invertir más "en mantenimiento y renovación de las instalaciones y de las propias vías" y ha recordado que el Gobierno de Sánchez "ha decidido meter en el cajón el plan de Cercanías, un compromiso de más de 5.000 millones de euros en inversión" y, según ha advertido, "ya no se puede garantizar la seguridad de los propios viajeros".

"Nosotros lo que exigimos al Gobierno Socialista es que de manera definitiva, rotunda y de manera urgente, para no poner en riesgo la seguridad de los viajeros, invierta el plan de Cercanías que se dejó a prueba en el año 2018 por un gobierno del Partido Popular. Han tenido cinco años para ponerlo en marcha y no han invertido prácticamente ni un solo céntimo de euro", ha agregado Carabante.

Carabante ha recordado que siendo Madrid la comunidad que más aporta al PIB nacional, "es la región que menos recibe de inversión estatal por habitante". "Eso tiene que acabar, porque esto ha pasado ya de ser una cuestión política a ser una cuestión de absoluta seguridad. Y, como digo, no porque lo digamos nosotros, sino porque los propios maquinistas de Renfe no están dispuestos a poner en riesgo su seguridad ni la de los viajeros", ha dicho.

El concejal madrileño ha dicho que cada vez los ciudadanos usan menos el Cercanías "porque no solo tiene riesgo de poder llegar a su trabajo, a su ocio o a la universidad, sino que, además, ya está entendiendo que se está poniendo en riesgo su seguridad y no están dispuestos a utilizarlo". "Si el que quiere favorecer la movilidad sostenible, que es precisamente un gobierno de la nación que siempre habla de movilidad sostenible, es el que no invierte" difícilmente se podrá solucionar la situación, con el consiguiente peligro de "bloquear Madrid", dijo.

Críticas a Bolaños

Otro ministro que salió al paso de los tres descarrilamientos de Cercanías en Madrid en 15 días fue el de Justicia, Félix Bolaños, que este sábado quitó hierro al asunto asegurando que "con alguna frecuencia, en todas las redes ferroviarias, en España y fuera de España, se produce algún incidente".

Bolaños dijo que el PP no tiene previstas inversiones en la red de Cercanías, pese a que son responsabilidad del Gobierno central, unas palabras que el consejero de Educación, Ciencias y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, calificó de "sinsentido".

"La Comunidad de Madrid, cuando recibe la financiación, ejecuta y gestiona esos fondos con la máxima celeridad", ha dicho Viciana, que ha revelado que existe preocupación en el Gobierno autonómico y han pedido una reunión urgente con Puente.

"La solución al problema no pasa por bloquear en X a los demás consejeros y a las demás personas implicadas. Todo lo contrario, es necesario colaborar, dialogar y ponerse a disposición para tener un diálogo fluido en esta cuestión", dijo Viciana este domingo.