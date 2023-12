Johnson defiende haber priorizado abrir los pubs antes que los colegios en pandemia

El ex primer ministro británico Boris Johnson dijo este jueves que "odió" haber tenido que cerrar los colegios durante la pandemia, al considerarlos "reservorios de riesgo", y defendió que su decisión de haber dado prioridad a la apertura de pubs y peluquerías fue "sensata".

Johnson, en el poder cuando estalló la pandemia a principios de 2020, declaró este jueves por segundo día consecutivo en la pesquisa que busca evaluar las medidas adoptadas por su Ejecutivo para contener el virus.

La investigación presidida por la exjueza Heather Hallett pretende evaluar las decisiones que tomó el Gobierno conservador para afrontar la crisis entre enero de 2020 y febrero de 2022, cuando se levantaron las últimas restricciones.

El exlíder 'tory' concluyó su intervención de este jueves respondiendo a varias cuestiones, entre las que se le inquirió acerca de su decisión de no haber reabierto las escuelas del país el 4 de julio de 2020, cuando sí se permitió, en cambio, la apertura de pubs, salones de belleza, comercios de artículos no esenciales y otros establecimientos.

Según Johnson, la reapertura de colegios fue una de sus "prioridades clave" en el verano de 2020, cuando se levantó el primer confinamiento. En cambio, estos permanecieron cerrados mientras se reanudaba la actividad en bares o peluquerías.

Johnson aseguró que "odió" haber tenido que tomar esa decisión, pero la justificó arguyendo que esos centros eran "grandes reservorios potenciales de riesgo" y recordó que "la gente joven puede transmitir fácilmente el virus a los mayores y personas más vulnerables".

Cuando se le preguntó si consideró que estos eran mayores depósitos de riesgo que los pubs o los restaurantes, respondió que "el Gobierno estaba centrado en cómo hacer las cosas, cómo secuenciarlas". "Nos pareció que era sensato, teniendo en cuenta dónde nos encontrábamos en el calendario escolar, reanudar con el regreso normal a los colegios", justificó.

Rishi Sunak, titular de Economía

La decisión de no reabrir los centros educativos y dar prioridad, en cambio, a la reapertura de parques temáticos o el sector hostelero con el programa impulsado por el entonces titular de Economía -y actual primer ministro- Rishi Sunak para promover el consumo ha sido muy criticada.

Durante la sesión, se recordó cómo el cierre de las escuelas nacionales tuvo un impacto negativo en el progreso educativo de los niños.

Según Anne Longfield, excomisaria de educación hasta febrero de 2021, la pandemia fue un "desastre" para muchos niños vulnerables o en situaciones familiares desventajosas debido a la gestión "indiferente" e "indecisa" del Ejecutivo en este sentido.

Durante la sesión de la mañana, Johson también admitió que no está seguro de que haya pruebas concretas de que su plan para animar a la gente a comer fuera de casa tras el confinamiento en 2020 provocase un aumento de los casos de la covid-19. "No creo que pensara que ese plan fuera una apuesta arriesgada en ese momento y ciertamente no me lo presentaron como tal, ni estoy seguro de que haya evidencia muy sustancial de que efectivamente aumentase el R (número reproductivo del virus)", dijo.

Johnson recordó que "el país había hecho un esfuerzo enorme, bajamos la R por debajo de uno, la enfermedad ya no se propagaba como antes", por lo que "era posible abrir" el sector de la hostelería. Cuando se aplicó el controvertido programa para reactivar la economía, tenía sentido que los restaurantes "tuvieran algunos clientes", subrayó.

El antiguo líder conservador dimitió en 2022 como jefe del Gobierno a raíz de la polémica en torno a las fiestas en la residencia oficial del 10 de Downing Street durante la pandemia.

El actual primer ministro británico, Rishi Sunak, comparecerá este lunes para responder a las preguntas sobre las medidas que se adoptaron cuando era titular de Economía en la pandemia.