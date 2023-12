Boris Johnson lamenta "el dolor y el sufrimiento" de las víctimas del covid y admite que "se cometieron errores"

El ex primer ministro británico Boris Johnson expresó este miércoles su pesar por "el dolor, la pérdida y el sufrimiento" experimentados por las víctimas del covid-19. Johnson empezó así su declaración ante la investigación oficial sobre la pandemia, presidida por la antigua jueza Heather Hallett, que en esta segunda de cuatro fases examina la gestión de las autoridades.

El exlíder conservador ha sido acusado por otros testigos en esta pesquisa de haber abogado por dejar morir a la gente mayor, de no entender los gráficos científicos y de gobernar con incompetencia y caos.

Al inicio de su testimonio, que se prolongará hasta mañana, Hallett lamentó que haya habido filtraciones a periódicos sobre la declaración del antiguo jefe del Ejecutivo y pidió asimismo la expulsión de la sala de una persona que interrumpió.

"Entiendo los sentimientos de las víctimas y sus familias y lamento profundamente el dolor, la pérdida y el sufrimiento" que padecieron, manifestó Johnson, que cuenta con su propio equipo legal. El ex primer ministro admitió que "inevitablemente se cometieron errores" desde su Gobierno pero mantuvo que sería incapaz de "enumerarlos en una jerarquía".

Preguntado por el abogado de la investigación Hugo Keith, Johnson aseguró que "asume la responsabilidad" por las decisiones tomadas en la pandemia, como la fecha del primer confinamiento el 23 de marzo de 2020 -que otros testigos han dicho que fue demasiado tarde- y la falta de protección en las residencias de ancianos.

El antiguo jefe del Ejecutivo, forzado a dimitir en julio de 2022 por varios escándalos, dijo "no estar seguro" de si sus decisiones llevaron a un exceso de muertes en el Reino Unido -uno de los países más afectados en Europa occidental, con 232.112 decesos certificados-.

Argumentó que "no ayudó" a limitar la cifra el hecho de que en este país haya "mucha gente mayor y esté densamente poblado". Johnson mantuvo por otra parte también que "no tiene explicación" de por qué faltan algunos mensajes de WhatsApp con sus colaboradores del inicio de la pandemia, que por tanto no han podido ser examinados por los expertos.

A las puertas de la sala en Londres se manifiestan las familias de las víctimas de la covid, cuyo equipo legal también tendrá oportunidad de cuestionar al antiguo mandatario. Aamer Anwar, principal abogado del Grupo escocés de familiares de víctimas, declaró a la prensa sobre Johnson que, "en lugar de resolver una crisis nacional, su Gobierno presidió una total y repugnante orgía de narcisismo".

"Dejó que los cuerpos se apilaran (una frase atribuida al propio ex primer ministro) y que los ancianos fueran tratados como desechos tóxicos", dijo a los periodistas. "Como resultado, más de un cuarto de millón de personas murieron a causa de la covid. No pueden hablar por sí mismos, pero sus familias, los afligidos y todos los afectados merecen la verdad", añadió.