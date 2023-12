Anabel Pantoja se emociona al recordar a su padre: "Se fue estando muy orgulloso de mí"

Este miércoles se emitió la tercera entrega de Desnudos por la vida en el que participan seis famosas y entre las que se encuentra Anabel Pantoja. La influencer aborda este nuevo reto con muchas ganas y con el objetivo de dar mayor visibilidad a la prevención del cáncer, enfermedad que ha vivido muy de cerca.

La participante se abrió en cuerpo y alma frente a sus compañeras e incluso se la escapó alguna lágrima. Anabel comienza contando cómo fueron sus comienzos en televisión y los complejos que la crearon: "Empiezo desde una etapa para mí, ya bastante importante que es cuando me expongo en la tele, tengo 19 años y peso casi 85 kilos. Yo era feliz, pero cuando ya estás en la tele empiezan: 'Vamos a meternos con la gorda'".

La colabora de televisión, que asegura no tener ningún complejo en la actualidad, también comenta entre risas: "Yo no tengo ningún complejo, me encanta mi culo y bueno, esta soy yo, este es el 'pantoculo'".

Anabel, sin miedo ni vergüenza, protagoniza un divertido momento mostrando su 'pantoculo', como ella misma lo llama, aunque tras ello, cuenta uno de los momentos más complicados de su vida. "Lo último que sufrí, que es lo más doloroso, es un recuerdo muy feo, pero como nos estamos desnudando lo voy a liberar. Mi padre se me fue hace menos de un año, todavía me siguen diciendo que no le guardo el luto, que he sido mala hija y que por qué subo fotos riéndome y no estoy llorando por él", explica visualmente compungida.

La influencer termina diciendo con la voz quebrada lo siguiente: "Mi padre, si estuviera ahora mismo, estaría muy orgulloso de mí, se fue estándolo. No es lo mismo empezar a bailar sin hacer esto, te une más porque ellas ya saben lo que tú necesitas, lo que la otra carece, yo sé que vamos a bailar mucho mejor".