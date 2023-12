Laura Matamoros habla en 'Desnudos por la vida' de sus complejos: "Tengo 'cuerpo de hombre' y por eso siempre intento taparme"

Este miércoles se emitió la tercera entrega de Desnudos por la vida, protagonizada por seis famosas, entre las que estaba Laura Matamoros, la cual se abrió en cuerpo y alma frente a sus compañeras.

Historias de superación, miedos y complejos físicos son algunos de los temas sobre los que se sinceraron todas, y la influencer no fue una excepción.

"Es verdad que tengo un cuerpo muy grande, recibo muchas críticas porque tengo un poco 'cuerpo de hombre' y por eso siempre intento taparme", comentó.

Aquí dentro va el código de Youtube

En ese momento, Anabel Pantoja le preguntó si se creía esa afirmación: "¿Tú piensas que lo tienes?". "Tantas veces que me lo han dicho que al final sí", respondió ella.

"Desde pequeña en mi clase era la más alta, la más grande...", recordó. "Mírala, que parece un chico", aseguró que le decían. "Además, me cortaban el pelo corto. Trauma, trauma".

"Bravo por ser así, eres maravillosa", le dijo la coreógrafa Sonia Dorado. "Me ha emocionado mucho porque la veo tan bonita y que ella no se vea a sí misma bonita, me ha llegado al corazón, me ha dado mucha pena", opinó Samanta Villar.

"Nunca he tenido referentes como tal. Puedo admirar a muchas personas, pero como referentes no", explicó después Laura Matamoros. "Primero porque soy una persona muy solitaria, no me han ayudado mucho en mi vida, entonces me he hecho a mí misma".