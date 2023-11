Laura Matamoros confiesa si sería madre tras su ruptura con Benji Aparicio

Influencer en Instagram, colaboradora en Vamos a ver y, ahora también, protagonista de Desnudos por la vida, el nuevo programa de streaptease de Telecinco que se estrena este mismo miércoles. Laura Matamoros compagina todos sus proyectos profesionales con la habitual vida fit que lleva y el cuidado de sus dos pequeños. ¿Pero está pensando en ampliar la familia? Ella misma lo ha respondido.

Tras siete años juntos y dos hijos, Matías (5 años) y Benjamín (casi 2 años), y después de romper y reconciliarse en 2021, fue en julio cuando la revista Semana anunció la ruptura de la ganadora de GH VIP 5 y del cocinero Benji Aparicio. Pero no fue hasta finales de octubre cuando ella misma lo confirmó, casi sin darse cuenta, en su sección de Vamos a ver.

La hija de Kiko Matamoros, que se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo en plena ruptura con el chef, sigue soltera, tal y como confesó. Sin embargo, sus seguidores tienen mucho interés por saber si le gustaría tener más hijos.

Ella misma respondió a esto en sus stories de Instagram, donde dijo que ampliar la familia es absolutamente "inviable" para ella. "Tengo suficiente con dos", aseguró.

De hecho, la influencer habló con Outdoor sobre cómo compaginaba su trabajo con su labor como madre. "No me da la vida, pero lo hago como puedo, como todo el mundo", respondió. "Yo creo que estoy mejor que nunca, pero porque el deporte me está ayudando bastante", añadió en redes sobre su estado de ánimo tras estos convulsos meses.