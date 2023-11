Laura Matamoros responde a las críticas tras mostrar su cambio físico: "La que decide sobre mi cuerpo soy yo"

Laura Matamoros vuelve a estar en el foco de todas las miradas debido a su cambio físico. La hija de Kiko Matamoros ha mostrado a través de sus redes sociales los resultados de sus meses de entrenamiento.

Para ella, es todo un orgullo haber conseguido lograr sus objetivos después de unos duros meses de una rutina muy exigente, aunque no a todos sus seguidores les ha gustado. Así, tras explicar que ella no quería "quedarse seca", la ganadora de Gran Hermano VIP ha ido mostrando todo su proceso.

Ahora, la influencer ha mostrado su antes y después, dejando a todo el mundo sin palabras. Y es que, como ella misma ha explicado, todo se debe a su gran esfuerzo, ya que no ha empezado ninguna dieta.

Gracias a un duro entrenamiento y a unas jornadas en el gimnasio de lo más estrictas, en apenas unos meses ha conseguido lo que se proponía. El sistema de ejercicios que ha realizado para ellos estaban pensando para que su musculatura estuviera más definida, como así ha mostrado en alguno de sus vídeos. Es por ello por lo que algunos fans no han estado de acuerdo con sus decisiones.

"Tienes cuerpo de hombre", le comentó en una de sus publicaciones un usuario anónimo. Y es que, ante esa dura crítica con tintes machistas, la influencer no ha dudado en responder defendiéndose: "Y tú, cerebro de mosquito". Unas palabras duras que todos sus seguidores han aplaudido. “Cuanto perjuicio”, le decía una fan ante al ver el comentario sin sentido.

Laura Matamoros responde a las críticas. _lmflores/ INSTAGRAM

Además, ha querido lanzar un mensaje a través de su perfil: "Este tipo de comentarios... La que decide sobre mi cuerpo y sobre mi vida soy yo. Quería ver cambios en mi cuerpo, según mis hábitos y según el ejercicio. Todavía no he empezado una dieta ni a comer mejor". La joven no se deja acomplejar por los comentarios negativos y continuará con su estilo de vida hasta conseguir mejorar su salud y condición física.