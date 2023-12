"Vamos, ve tirando gente": los tripulantes de una narcolancha obligan a migrantes a lanzarse al mar junto a una playa de Cádiz

Un paisaje de ensueño, de arena fina y aguas cristalinas, se puede convertir en un infierno. El diario La Voz de Cádiz ha publicado este miércoles en exclusiva unas imágenes en exclusiva en las que se puede ver cómo los tripulantes de una narcolancha obligan a los migrantes que transportan a lanzarse al mar junto a una playa de Cádiz, después de que hace unos días cuatro personas murieran en las mismas circunstancias, también en aguas gaditanas.

En el vídeo se puede observar cómo los pasajeros, algunos aterrorizados, miran las aguas de la costa mientras los tripulantes (con acento local) gritan si cesar. "Vamos, vamos", les dicen para que se lancen. "Vamos, ve tirando gente", ordena uno de ellos a otro compañeros.

En un primer momento, algunos de ellos se lanzan y también se observa cómo, al ver que no hacen pie, intentan volver a la embarcación. Otros, solo pueden decir "no puedo, no puedo". "Señora, que hace pie", le dice uno de los narcos a una mujer que se niega a saltar de la embarcación.

Según el diario local, estos viajes apenas duran unos 15 minutos por la cercanía de algunos puntos de Marruecos (como Larache) con las playas de Cádiz y la velocidad a la que van. Además, la zona que se ve en el vídeo es un lugar lleno de arrecifes que, pese a estar cercano a la playa, puede ser traicionero para los migrantes. "Hay piedras, hay piedras", avisan los tripulantes a la vez que no paran de gritar que se bajen de la semirrígida.

Tras varios minutos de gritos desesperados porque los migrantes se lancen al agua, los tripulantes, sin comprobar si alguien está en peligro, se marchan sin mirar atrás.