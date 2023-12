Puente de diciembre con niños: pesadilla antes de Navidad

En Madrid tocamos a un mercadillo navideño con pista de hielo por cada diez habitantes. También tenemos un montón de árboles de Navidad de esos deconstruidos que sin el encendido parecen jaulas de monos y tantas luces en las calles que Abel Caballero podría sufrir un stendhalazo. Pero los que criamos niños lo que tenemos es ansiedad, que por todo ese parque temático navideño tenemos que pasear este puente en familia la mar de felices mientras vaciamos la cartera. Y es que estas fechas se han convertido en el megaproducto de ocio familiar del año.

En España hemos pasado de la Navidad austera del Plácido de Berlanga a la de las pelis de Netflix en las que visten abrigos rojos mientras beben vino caliente en mercadillos como si no fuera un mejunje emético. Hay que demostrar el espíritu navideño desde primeros de diciembre llevando a los niños con orejas de reno a todos los planazos que recomienda el algoritmo de Instagram: espectáculos de luces y elfos en parques en los que de normal hay botellón, autobuses para ver la decoración y los atascos, conciertos de muñecos cantando villancicos a precio de La Scala… Las entradas están a tanta pasta que si tienes varios niños te sale mejor bañarte en aceite de oliva. Pero lo más fuerte es que está todo agotado.

Los planes mágicos de Navidad en familia se venden como si la mayoría no fueran decepcionantes, cutres y un timo olímpico. La excusa para ir es que "algo hay que hacer con los niños tantos días libres" y la de los organizadores para bajar el listón es que "es para niños". Al parecer, no sumar años te convierte en bobo. Lo que te convierte es en alguien sin experiencia, que es diferente de no tener criterio. Pero que el problema no es de los que amasan dinero a costa de los críos, sino de los que lo pagamos. Nos hemos creído el cuento de que nuestra familia igual no es tan feliz si no va a ese plan tan guay que no para de salirnos en el móvil. Y es que ahora todo está hecho para que nos hagamos la foto y la compartamos, que se vea que somos una familia de anuncio. Y lo somos, literal, que le estamos haciendo el anuncio gratis a los productores del plan.

No sé cómo debería ser el ocio navideño en familia, pero está claro que la mejor opción no es ir de un plan a otro entre ríos de gente que hace exactamente lo mismo para que sus fiestas también sean especiales. Seguimos el rollo porque ahora la crianza consiste en darle a tus hijos lo mejor de lo mejor y si no lo haces es que eres un padre regular. En realidad, los nuestros lo hicieron bastante bien y solo nos llevaban a comprar bombas fétidas a la Plaza Mayor. Me gustaría dejar el mensaje de que la solución es tirar por lo clásico y pasar de la burbuja de planes navideños, pero desde el puente de la Inmaculada hasta después de Reyes no hay Dios que atraviese Sol. Total, que voy a ver si quedan entradas para el tren de la Navidad.