Aznar critica con dureza a Sánchez: "Es insoportable la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles"

En plenas negociaciones entre PSOE y Junts en Ginebra, con la ley de amnistía como telón de fondo, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, se ha pronunciado sobre la situación actual de España. En una entrevista concedida para el programa Espejo Público, el exdirigente popular ha cargado contra el actual Ejecutivo por la amnistía y la gestión de las cuestiones diplomáticas. "Es insoportable la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles".

En una valoración sobre la situación actual, Aznar ha asegurado que "España vive un momento crítico" y que se está fraguando la "eliminación del régimen del 78". Por ello, ha detallado que está en jaque la construcción de un proyecto del régimen constitucional.

Con estas palabras se ha referido a la negociación entre PSOE y Junts para la tramitación de una ley de amnistía. "Se dijo que no iba a haber amnistía y que íbamos a traer a un fugado de la justicia para juzgarle. Al final, tras las elecciones, ha pasado lo contrario".

"Esta es la política que ha escogido el PSOE y es lo que le da especial gravedad al asunto", ha comentado el exlíder popular, recalcando que "si esto pasara en Francia pensaríamos que el país no va bien". "No se puede arrastrar más a un país por el fango", ha espetado.

Respecto a la justificación para la tramitación de la ley de amnistía, que según detalló el PSOE, se da para una mejor convivencia, también se ha mostrado crítico. "El reencuentro está formado por separatistas o terroristas que ni siquiera fueron a las consultas del rey cuando había que formar gobierno. El segundo reencuentro es que no fueron a la jura de la princesa, y el tercero es que no fueron al acto de apertura de la investidura. Los socios de Sánchez no aceptan las reglas del juego".

El expresidente ha detallado que el nuevo Gobierno de España "se ha convertido en esto (situación actual de la negociación de la amnistía), cuando debería estar negociándose la convergencia económica, la gestión de crisis internacional sobre el conflicto de Israel o la situación social del país".

A pesar de la tesitura, ha detallado que desde el Partido Popular no se van a rendir y seguirán luchando contra "quienes quieren acabar con el sistema de convivencia". Para ello, la formación liderada por Feijóo propone una política de "recuperación de la nación, de prevalencia de la ley y de convivencia constitucional".

Posición de España respecto al conflicto israelí

Otro de los asuntos en los que se encuentra inmerso el país es su intención de solucionar el conflicto entre Israel y Hamás. "El problema de este Gobierno son los conflictos diplomáticos en los que se ha metido el presidente", ha comentado.

"Israel ha sufrido un ataque terrorista, una masacre. Es una democracia que tiene legítimo derecho a defenderse", ha comentado respecto a la situación actual del conflicto. "Si a España le ocurriese lo mismo, ¿no tendría derecho a defenderse?", ha cuestionado.

"Ir a Israel a no criticar el ataque y decir que se está llevando a cabo una matanza premeditada, me parece un error garrafal que vamos a pagar caro. Son cosas que no se olvidan", ha comentado. Sin embargo, cree que dicho posicionamiento puede traer consecuencias para España: "Ya pagaremos la facturas por esto".

En esta misma línea, también ha cargado contra el líder del Ejecutivo por su actuación ante el nuevo Gobierno de Argentina. "(Sánchez) ha insultado a Milei, pero lo primero que debería hacer es felicitarle y ponerse a su disposición para ayudar todo lo que pueda". Sin embargo, ha comentado que "ha hecho lo contrario diciendo que es un Gobierno reaccionario".