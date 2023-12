Cinco signos de que tu empresa podría estar pensando en despedirte, según un consultor de recursos humanos

Desde hace años, los vaivenes de la economía han dejado a muchas personas preocupadas por perder sus empleos, pero si quieres estar advertido, un experto en recursos humanos ha compartido cinco señales de advertencia de que están planteándose despedirte.

Jim Moore, experto en empleo de la consultora de recursos humanos Hamilton Nash, explica al Daily Mail que estos indicios se revelan en el comportamiento de los jefes.

"Vale la pena tomar algunas precauciones para estar un paso por delante del peligro", afirmó Moore. "Mantén tu currículum actualizado y mantente en contacto con personas que desempeñan funciones similares en diferentes empresas. Mantén una relación estrecha con los reclutadores para tener una buena imagen del panorama laboral para cuando la necesites", añade. Estos son los símbolos del desastre:

Tu jefe empieza a mandarte correos en vez de hablarte

Cuando las discusiones pasan de lo verbal al correo electrónico, Moore dice que podría ser momento de preocuparse. "Desde su punto de vista, todo esto será una evidencia útil para demostrar que han hecho lo correcto si alguna vez llegas a un tribunal laboral", dijo.

"Si notas que esto le sucede, combate el fuego con fuego y asegúrate de crear tu propio rastro documental", dice el experto.

Tu carga de trabajo aumenta de repente

Si descubres que tus objetivos y metas laborales están siendo revisados, especialmente si de repente se disparan a niveles poco realistas, podría ser una señal de que te están preparando para fracasar.

La clave que debes hacer en este momento es comunicarte, por escrito, con tus jefes, dijo Moore. "Destaca tus inquietudes y busca aclaraciones mediante una comunicación escrita cortés y profesional", dijo.

"Dar este paso podría ser suficiente para evitar que el asunto pase al siguiente nivel", añade el experto.

Te mandan correos y ponen en copia a otros jefes

Ver a varios jefes dentro de su empresa agregados a los correos electrónicos de tu responsable también es una señal de advertencia. Moore dijo que esto puede ser una señal de que la gerencia está creando un "rastro documental" para eliminarte.

"Asegúrate de que cualquier conversación verbal sea seguida por un correo electrónico para confirmar los puntos clave y dejarlo registrado", continuó.

"No seas quisquilloso ni difícil en tus respuestas; debes asegurarte de que tus mensajes sean profesionales y razonables. Si RR HH termina revisando la documentación, lo último que quieren es verte como una persona problemática", añade.

Te cambian de ubicación o departamento

"Podría indicar que alguien está planeando tu salida si te sacan de un proyecto importante y no es inmediatamente obvio por qué. Estas son algunas de las cosas que pueden suceder si los jefes saben que hay un proceso de despido en juego", dijo Moore.

"De manera similar, si los compañeros de trabajo comienzan a actuar de manera diferente, especialmente los gerentes, esto puede ser una señal de que están circulando rumores sobre posibles acciones. Esto debería ser una señal de alerta", añade.

"En tu próxima sesión individual con tu gerente, deja claro que deseas que te asignen un trabajo impactante y de alto valor. Pronto descubrirás si esa discusión lleva a alguna parte. Nuevamente, siempre haz un seguimiento de cualquier conversación verbal con un correo electrónico para confirmar los puntos clave y dejarlo registrado", añade Moore.

Te ofrecen un plan de mejora del rendimiento

Si bien los planes de mejora del desempeño en teoría están destinados a mejorar el desempeño, también pueden ser una señal de que tus jefes quieren controlarte.

"Si se utiliza adecuadamente, un plan de mejora de rendimiento tiene como objetivo volver a encarrilarte, en lugar de echarte". Pero ha habido casos en los que los directivos lo han utilizado de mala fe para despedir a la gente.

"Los problemas de desempeño en el trabajo se dividen en dos categorías: capacidad, que es cuando el personal no puede hacer algo, y disciplinarios, que es cuando no hacen algo. Ambos pueden llevar al despido si no hay mejora, por lo que debes entender cómo se medirá esa mejora", explica el experto.

"Si te enfrentas a un plan, tómate tu tiempo para aclarar cuál es el problema. A veces, se trata simplemente de que sus expectativas sobre tu trabajo no se alinean con tu comprensión del puesto", dice Moore.

"A continuación, no dudes en hablar sobre el apoyo que necesitas para cumplir con esas expectativas. Los gerentes generalmente están dispuestos a ayudar a eliminar obstáculos si no se puede hacer algo, pero hay poca simpatía por las personas que podrían hacerlo, pero no lo ecn", dice.

"Asegúrate de tomar notas de las discusiones sobre desempeño. Incluso un correo electrónico de seguimiento después de una confirmación verbal 'para resumir y confirmar los puntos clave' es suficiente", concluye Moore.