Carlina Gea, fotógrafa canina profesional: "En el estudio es más fácil llegar a ellos, no hay tantas distracciones"

El perro es el mejor amigo del hombre, un dicho que cada día es más real ya que nuestros canes forman, cada vez más, parte de nuestras vidas. Nos acompañan en nuestros día a día, con nuestras rutinas, de vacaciones y, a veces, ¡hasta en la oficina! De hecho, cada vez es más común que nuestros salones estén decorados con fotos de nuestros peludos, además de las de los hijos y nietos.

Es por este preciso motivo por el que cada vez es más habitual encontrarse con fotógrafos expertos en captar la esencia y carácter de nuestras mascotas, especialistas de la imagen dedicados exclusivamente a los animales y, más concretamente, a nuestros perros.

Un buen ejemplo es Carlina Gea, fotógrafa valenciana que pasó de dedicarse a la moda a rodearse de perros y otros animales de compañía en su estudio de Elche (Alicante). Este año ha sido una de las ganadoras de los Premios de Fotografía Canina, que se celebran anualmente, consiguiendo el segundo puesto en la categoría de fotografía canina en estudio.

La foto galardonada, titulada 'Let's dance!' ('Bailemos' en castellano), captó a un caniche de color negro que se encontraba jugando con su tutora (aunque cuesta imaginárselo al ver la imagen). "Confiar en la espontaneidad en la fotografía me permite experimentar sorpresas positivas y resultados inesperados", comentaba la autora de la fotografía.

'Fotografía Muy Animal'

Desde que era muy pequeña, Carlina ha sido una enamorada del arte, siempre dibujando y con el sueño de ser diseñadora. "Los números se me han dado fatal siempre y, al terminar Bachillerato tuve dudas entre hacer diseño de moda o fotografía", recuerda.

"Entonces la fotografía no era gran cosa y, de hecho, recuerdo que cuando se lo planteé a mi padre lo veía como si viviera en 'los mundos de yupi'", agrega. "Me decanté por diseño de moda pero, al terminar, me di cuenta de que lo que realmente quería hacer era fotografía".

Entonces Carlina no se imaginaba hacia dónde iba a terminar enfocando su carrera profesional de hecho, siguió los pasos lógicos al tener sus estudios en diseño de moda: estudió fotografía y empezó a trabajar en proyectos de diseño. "Hice mis prácticas en Madrid, donde me puse en contacto con muchos fotógrafos de moda y, de ahí, me fui a Inglaterra", cuenta.

"En 2019 cogí a un perrito, Lino, un galgo italiano con el que empecé a hacer fotografía canina (haciéndole fotos a él) y gracias al que me di cuenta de que la comunidad es super acogedora", describe. "Empezaron a contactarme marcas y ahora Lino tiene más de 34.000 seguidores, le envían ropa, collares... de todo".

Al ver aquel mundo, Carlina se dio cuenta de que disfrutaba muchísimo más haciendo fotografía con Lino que para el mundo de la moda, el cual considera que puede llegar a ser "frustrante, debido a la gran rivalidad que hay".

Aunque siempre he querido tener perro, al no tener una estabilidad, esperé hasta encontrar el momento

"Así empecé a hacer fotos a otros perros, sin saber todavía qué tipo de fotografía canina me gustaba", continúa contando Carlina. "Como en moda siempre me ha gustado la fotografía exterior, con animales cambié y descubrí que en el estudio es más fácil llegar a ellos, porque no hay tantas distracciones y puedo centrar la atención en ellos exclusivamente".

Así, por cuenta propia y movida por su pasión a la fotografía y su amor hacia los animales, Carlina empezó en 2019 el proyecto Fotografía Muy Animal con el que, además de sesiones privadas, participa en eventos solidarios para recaudar dinero para animales en situación de abandono.

Repasando toda su trayectoria Carlina lo tiene claro: "Lino me cambió la vida". "Yo siempre he sido de gatos, de hecho, tengo dos y, aunque siempre he querido tener perro, al no tener una estabilidad (entre trabajo, viajes y dinero), he tenido que esperar hasta encontrar el momento", reconoce.

Los pasos para convertirse en fotógrafo canino

Carlina no se habría planteado dedicarse a la fotografía canina si la hubieran preguntado en sus principios y, de hecho, todo lo que ha aprendido sobre ello lo ha hecho practicando y sobre la marcha. "Llevo ya cuatro años dedicada a esto y a mi estudio sigue viniendo un perro diferente cada vez, hay que aprender en el momento", asegura.

"Algo que me ayuda a tratar con ellos es un pequeño cuestionario que los tutores rellenan antes de la sesión, así los puedo conocer un poco antes de que vengan al estudio", explica. "No obstante, creo que me ayuda que siempre he sido muy observadora, porque me ayuda a entender cómo está el perro".

No obstante, para dedicarse a este tipo de fotografía, Carlina considera que "es fundamental que te gusten los animales". "Son muy sensibles y se dan cuenta enseguida de si les gustas o no también", asegura. "Además, a mí personalmente no me gustaría que fotografiara a mi perro alguien al que no le gustasen los perros".

"Tiene que ser algo que te guste, cuanto más, mejor y, a parte, creo que tienes que ser una persona tranquila o paciente, porque con los animales no puedes esperar que enseguida hagan lo que tu quieras", advierte. "También aconsejaría a cualquier que esté en constante movimiento".

En este sentido, Carlina cuenta que realiza sesiones solidarias para algunas protectoras de animales, en su estudio y que también participa y organiza eventos para recaudar dinero para estas asociaciones. "Por ejemplo, llevo dos años trabajando con Macurli, haciendo fotos de galgos", concluye.