El mundo profesional que rodea a los animales ha crecido en los últimos años. El paso a ser considerados seres sintientes responde a una evolución de la sociedad hacia una mayor preocupación por el bienestar de nuestras mascotas y, por ello, cada vez son más las personas que cuidan cada aspecto de la vida de sus peludos.

La peluquería canina, la veterinaria, los deportes caninos, la estimulación mental... Parece que cada vez hacemos más por nuestros compañeros peludos y compartimos también más momentos a su lado. De hecho, también tendemos a mostrar esto a nuestros amigos y familiares a través de redes sociales.

En este sentido, la fotografía ha cobrado mucha importancia ya que cada vez hay más cuentas a nombre de perros, gatos e incluso loros en Instagram (sobre todo). Queremos fotografiar y grabar a nuestros peludos y, en muchas ocasiones, también queremos hacerlo bien. ¿A qué tutor no le gustaría tener un precioso retrato de su peludo preferido?

Es así como llegamos a una profesión poco conocida: la fotografía especializada en animales. A día de hoy, existen muchas especializaciones en esta labor y, aunque suene sorprendente, una es la fotografía especializada en perros u otros animales. Es a esto a lo que se dedica Maddie Newton, una joven británica de 23 años que dedica su vida a fotografiar peludos.

De Instagram a tener un estudio propio

Aunque Maddie no ha estudiado nada relacionado con la fotografía, este ha sido siempre su hobby que fue creciendo a raíz de fotografiar a sus perros. Sin embargo, a día de hoy, Maddie cuenta con varios premios de fotografía como el Pet Portrait Photographer of the year 2022, del International Pet Photographer's Club o el YKC Artist of the year 2021, donde quedó segunda. Además ha obtuvo nueve menciones de honor en los International Photography Awards 2022.

"Empecé a sacarle fotos a mis perros para tener mejores imágenes de calidad en sus cuentas de Instagram"; explica Newton. "Surgió así y, en 2018, decidí empezar a cobrar por sesiones para ganar algo de dinero extra e invertirlo en viajes durante mi año sabático".

Desde entonces nada ha detenido a Maddie, quién comenzó a tomárselo más en serio al terminar la universidad, a principios de 2021. "Fue entonces cuando me informé sobre cómo emprender y abrí mi propio estudio de fotografía canina", cuenta.

Uno de los retratos caninos de Maddie Newton. MADDIE NEWTON / WILDSEA STUDIO

Newton recuerda ser una amante de los perros desde que tiene memoria. "Tuve mi primera perra cuando tenía cinco años y ahora convivo con tres", relata. "La mayor ha estado conmigo durante más de once años y siempre me ha acompañado en cada evento importante de mi vida, es como mi bebé".

La vida del fotógrafo canino

Dedicarse a la fotografía en cualquiera de sus especializaciones no es tarea fácil y, concretamente hacerlo en el ámbito de las mascotas mucho más, ya que llega a un público muy concreto. "Es difícil especializarse en mascotas, porque para obtener ingresos más estables al final tiene que diversificarte, yo lo quiero hacer también en familia", asegura Newton.

"Por ahora me enfoco en aquellas personas que trata a sus mascotas como a sus hijos", añade Newton. "Ofrezco un servicio de lujo, por lo que, los que sé que mis precios no son par todos, no obstante, mis cliente valen su pero en oro y aman el arte con el que terminan. ¡Es maravilloso pensar que mis fotos van a estar en sus casas!".

Para dedicarse a la fotografía canina o de mascotas, Newton considera esencial sentir amor hacia ellos. "He estado a su lado durante mucho tiempo, de hecho, compito en Agility también, por lo que entiendo bien su comportamiento y sé lidiar con la reactividad y la agresión", asegura. "Esto significa que puedo fotografiar esos perros difíciles que otros han tenido que rechazar gracias a que sé manejarlos de forma segura y sacar lo mejor de ellos".

"De hecho, cuando estaba en secundaria hice un curso básico de manejo de animales y lo siguiente en mi lista es un curso de primeros auxilios para perros", comenta la fotógrafa.

Otro aspecto que considera fundamental a la hora de fotografiar perros es que "no son robots". "Incluso los perros mejor entrenados tendrán peculiaridades u, ocasionalmente, se portarán mal", cuenta. "Pero no pasa nada, lo solucionamos, mantenemos la calma y, a veces, incluso las meteduras de pata terminan siendo las imágenes favoritas de los dueños, ya que muestran la verdadera personalidad de los perros".