¿Llegó la vida a la Tierra desde el espacio? Los científicos confirman que los meteoritos trajeron toneladas de ingredientes relevantes

El origen de la vida es uno de los enigmas más intrigantes de la historia de la humanidad. Sin testimonios directos de cómo ocurrió, los científicos buscan por todo el Universo cualquier pista que aporte solidez a alguna de las teorías que se bajaran. Un nuevo hallazgo ha probado que se pueden formar los componentes más simples de la vida, los aminoácidos, en hielos interestelares. Y esto devuelve a primer plano la pregunta de si la vida pudo tener un origen extraterrestre.

Lo que ha probado el equipo de astroquímicos con base en Hawai, según el artículo que les ha publicado la revista científica de química 'ACS Central Science' (PDF), es que uno de los ingredientes básicos de la vida, el ácido carbámico (molécula que combina carbono, oxígeno y nitrógeno) se puede sintetizar en unos gránulos de hielo que están presentes en distintas partes del Universo.

Este estudio llega solo unos meses después de que otro equipo de investigación en Japón informara del hallazgo de uracilo, una de las cuatro nucleobases del ácido ribonucléico, en un asteroide carbonoso cercano al planeta, que pudo ser transportado a la Tierra primitiva.

¿Significa esto que la vida se creó fuera de la Tierra y llegó en cometas, asteroides y meteoritos, como defiende la teoría de la panspermia? El bioquímico de la Universidad de Valencia y miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, Juli Peretó, rechaza de lleno esta conclusión, y se presta a explicar por qué, siendo relevantes los hallazgos relativos a la química interestelar, la ciencia cree que hay que seguir buscando el origen de la vida en el agua de la Tierra.

Sobre el hallazgo de los astroquímicos hawaianos, Peretó destaca que, a través del experimento de simulación en un laboratorio, han recreado las condiciones del universo primitivo (temperaturas muy bajas, vacío y condiciones físicas) y han observado procesos químicos que generan moléculas. El bioquímico recuerda que, aunque se sabe de la presencia de moléculas en los meteoritos desde el siglo pasado, ahora los avances científicos permiten ir a un asteroide y recuperar dichas moléculas o simular en un laboratorio los procesos químicos.

"Cuando se formó la Tierra estaban pasando cosas geológicas y químicas dentro, pero también nos estaban lloviendo, por decirlo de alguna manera, moléculas de fuera, las que estaban aportando los cometas, los meteoritos y todos los objetos que se precipitan sobre el planeta", explica Peretó. Y no caían pequeñas cantidades, precisamente. Hace 4.500 millones de años la cantidad de objetos que se estaba precipitando desde el espacio a la Tierra era mucho mayor que la actual aportando "toneladas de moléculas interesantes".

Sin embargo, el bioquímico puntualiza que esto no significa que los asteroides estuvieran aportando vida a la Tierra. "No tiene nada que ver. No están aportando bacterias o esporas evolucionadas, sino ingredientes básicos, como ladrillos", que ni se sabe de qué manera jugaron un papel en la aparición de la vida.

"Es cierto que en las células y en los meteoritos se encuentran moléculas comunes, como los aminoácidos, pero lo que nadie ha descubierto en un meteorito es una molécula tan complicada o tan sofisticada como una proteína".

Por eso, hoy en día ningún científico serio entiende que la vida viniera de fuera o se formara en otra parte del Universo distinta de la Tierra, defiende el investigador. "No tenemos ninguna necesidad de recurrir a una cosa tan antigua y tan extraordinaria (como la panspermia) que, sinceramente, lo que haría sería imposibilitar la explicación de cómo apareció la vida en la Tierra".

De esta manera, el paradigma vigente sigue siendo que la vida cobró forma en la Tierra, aunque coexisten dos teorías o escenarios principales sobre esta transición. De una parte está la teoría de las fuentes termales submarinas, en la que se investiga el papel de la química asociada a los elementos de la profundidad marina. Y de otra, la teoría de la sopa prebiótica, que dice que la vida pudo surgir "en charcas o lagos superficiales, donde intervendría la química terrestre, la interestelar, la radiación y otras fuentes de energía", explica el bioquímico valenciano.