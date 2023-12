Absuelto el hombre acusado de abusar de su hija de 4 años y obligarle a mirar videos sexuales

La Audiencia de Girona ha absuelto al acusado que se enfrentaba a 9 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de 4 años y haberle hecho mirar videos sexuales cuando convivían en un domicilio de l'Escala, en la Costa Brava.

La fiscalía y la acusación particular situaban los presuntos tocamientos entre enero y julio del 2017. La sentencia concluye que no hay ninguna prueba concluyente que demuestre la veracidad de los hechos.

"Con esto no queremos decir que haya mentido, sino que su declaración no ha logrado los niveles suficientes de corroboración externa ni de consistencia interna para considerarla fiable". No obstante, la sentencia recoge una condena previa del procesado por amenazar con prender fuego a la niña y a su madre.

La fiscalía solicitaba 8 años de prisión para el padre, 6 años por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años, y 2 años por obligar a la niña a ver contenido sexual. Por su parte, la acusación particular elevaba la petición a 9 años de prisión. La defensa pedía la absolución.

La Audiencia absuelve al acusado por falta de pruebas

La sentencia absuelve al acusado porque "no ha quedado acreditado que el acusado, en el periodo comprendido entre enero y junio del 2017, le mostrara a su hija videos de contenido sexual, ni tampoco que le dijera que le tocara, que le diese besos en el pene ni que le intentara tocar la vulva".

La sentencia señala que la única "prueba directa" de las acusaciones es el relato de la menor, que entonces tenía 4 años. El tribunal expone que "resulta difícil pensar que una niña tan pequeña" quisiera perjudicar a su padre atribuyéndole acusaciones de carácter sexual. Pero no obstante, la sala remarca que "no puede obviarse" que tanto la pequeña como su madre "fueron víctimas de un intento de homicidio por parte del acusado".

Así pues, la resolución recoge que la sección cuarta de la Audiencia de Girona demostró que el 10 de junio del 2017 el hombre roció a la madre y a la niña con alcohol sanitario mientras dormían para intentar quemarlas "accionando un mechero que llevaba". Lo intentó en dos ocasiones pero el mechero no funcionó, por lo que la madre pudo alertar a los servicios de emergencias y salir de la habitación hasta que llegó la policía.

La sentencia en este caso, aunque consideró los hechos relatados como constitutivos de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, condenó al acusado por un "delito de amenazas graves al concurrir el desistimiento voluntario", según recoge la sección tercera.

No existen más testigos que la niña

"Estos hechos traumáticos generaron en la menor un temor lógico hacia su padre y el deseo de no tener ningún contacto con él. Un miedo que, de manera razonable, se extiende a su madre", explica la sala. Por tanto, la Audiencia concluye que como no existen más testigos de los presuntos abusos, no se puede determinar que el sufrimiento psicológico de la niña sea consecuencia de haber sido víctima de delitos sexuales.

El escrito de la sección tercera señala que la niña también ha tenido “numerosas contradicciones” en las declaraciones que ha hecho a lo largo de todo el procedimiento, aunque reconoce que "las contradicciones e incluso incongruencias pueden ser por la temprana edad de la menor”.

Por este motivo, la sentencia de la Audiencia de Girona concluye que con que el relato de la niña no es “suficiente” para dictar una sentencia condenatoria, lo que obliga a absolver al acusado.