‘75 miradas, y más, para 75 años’, el libro “escrito desde el corazón” de Enrique Cerezo que ayuda a los niños con enfermedades neurológicas

El aguacero que ha regado Madrid durante las últimas horas no ha impedido colgar el cartel de 'no hay billetes' en la presentación de '75 miradas, y más, para 75 años', de Enrique Cerezo. El productor de cine y presidente de Atlético de Madrid se ha rodeado, bajo el imponente árbol de Navidad que luce en la recepción del Hotel Palace, de Madrid, de amigos y compañeros para celebrar sus 75 años en forma de libro. Título cuyos beneficios irán destinados, de manera íntegra, a la Fundación Querer. La expectación generada ha obligado a la organización a habilitar salas aledañas desde donde poder seguir por señal interna la presentación del libro.

La estrecha relación que une a esta organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas viene de mucho tiempo atrás, y el dirigente 'colchonero' ha optado por ceder todos los beneficios a la entidad liderada por Pilar García de la Granja.

Cayetano Martínez de Irujo y Enrique Cerezo, en el photocall

El libro 'Cerezo. 75 miradas y más para 75 años', de la editorial Modus Operandi, repasa la vida del presidente del Atlético de Madrid y empresario Enrique Cerezo. Firmas como las de Alaska, Carlos Boyero, Cayetana Guillén Cuervo, Carlos Herrera, Koke, Paz Vega, Antonio Resines, Simeone, Ana Rosa Quintana, Raphael, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Garamendi, Diego Forlán, Tersa Zabell, entre otros, componen un retrato de Enrique Cerezo, completamente emocionado por todo el cariño recibido.

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Tengo la suerte de tener una gran familia y unos grandes amigos. Merece la pena vivir para tener un libro como este", expresó el productor de cine. "No he leído aún los artículos que me han dedicado. Seguro que han puesto cosas buenas, cosa que me emociona profundamente", aseguró Cerezo.

Y no es para menos. El salón de actos del Palace ha reunido a grandes personalidades de la Cultura, el Deporte y la Comunicación. Florentino Pérez, Koke, Marcos Llorente, Diego Simeone, José Luis Martínez Almeida, Arturo Pérez Reverte, Cayetano Martínez de Irujo, David Trueba, Santiago Segura, Andrés Pajares, el ex seleccionador Vicente del Bosque, el director de cine Fernando Lázaro Colomo, el compositor de cine Lucas Vidal, Cayetano Martínez de Irujo, el torero Gonzalo Caballero….han sido algunas de las personalidades que han querido acompañar a Enrique Cerezo en una fecha tan señalada para él.

El acto, conducido por la actriz Cayetana Guillén Cuervo y el periodista Roberto Gómez, dio para momentos llenos de emoción. "Nos reunimos para decirle que le queremos. Todos éstos, presi, le queremos", arrancó Guillén Cuervo el acto. Un libro "escrito desde el corazón a una persona maravillosa", según la actriz y presentadora, que llegó a reclamar para Cerezo el Premio Nacional de Cinematografía.

Florentino Pérez y Simeone en la presentación del libro de Enrique Cerezo.

Otro de los grandes momentos lo protagonizó el Cholo Simeone, quien subió al estrado para dedicar unas palabras a su presidente. "La única persona que me saca de mi aislamiento, de mi túnel antes de los partidos, cuando estoy concentrado y no hablo con nadie, es Enrique Cerezo. Me viene bien que me llames. Te queremos mucho", declaró el técnico argentino.

"Te agradecemos tu buena onda y sobre todo que cuando perdemos que siempre nos apoyes. Gracias por ser la persona que eres", prosiguió el centrocampista.

Enrique Cerezo posa junto a Arturo Pérez Reverte antes del la presentación del libro

El mundo del deporte se vio representado, entre otros, por exjugadores atléticos como Juanfran Torres, el consejero delegado de los rojiblancos, Miguel Ángel Gil, el exseleccionador español Vicente del Bosque, los presidentes del Getafe y del Rayo Vallecano, Ángel Torres y Martín Presa, respectivamente, o el dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien posó a su lado en la alfombra roja, y quien ha escrito uno de los 75 artículos que componen el libro. "Tampoco he leído el suyo. Seguro que dice cosas buenas", aseguró Cerezo.

José Luis Martínez Almeida, Cayetana Guillén Cuervo y Enrique Cerezo

Desde este jueves, el libro de Enrique Cerezo ya se encuentra a la venta, cuyos beneficios serán donados a la Fundación Querer. Setenta y cinco artículos sobre la figura del homenajeado rellenan cada una de las 400 páginas de esta obra, escritos por otros tantos autores entre los que se encuentran personajes públicos relevantes, que han querido plasmar sus experiencias y anécdotas destacando a "un hombre hecho a sí mismo con esfuerzo, tesón, bonhomía y buen juicio".