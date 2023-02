Palo de Enrique Cerezo al VAR: "No vale para nada, sólo para crear polémica"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha manifestado este lunes sobre lo acaecido en el partido del pasado sábado, en el Santiago Bernabéu, de los rojiblancos ante el Real Madrid (1-1). Junto a Gil Marín, el máximo responsable del club colchonero ha opinado sobre el VAR y la actuación de Gil Manzano en el derbi: ''El VAR no es bueno para el fútbol".

Cerezo, que ha sido entrevistado por los compañeros de Radio Marca, dejó en evidencia a la herramienta del VAR en nuestra Liga: "Después del partido expresamos lo que sentíamos todos los aficionados del Atlético de Madrid. El VAR no es bueno para el fútbol. Crea más polémica que sin VAR. Lucharemos para que el mundo del fútbol sea limpio y no haya más problemas".

El presidente del Atleti también realizó unas declaraciones sobre la polémica expulsión de Correa: ''Fue una roja muy dura, podría haber sido de amarilla. Acciones como la de Correa y Rüdiger hay 14 en cada partido. Pero ¿Quién sabe la intensidad del codazo? Eso lo tiene que valorar el árbitro", sentenció.

Además, Cerezo repasó la trayectoria del Atlético durante esta campaña: ''El equipo está muy bien, recuperó la confianza que hemos tenido siempre. Vamos a pelear por entrar en Champions y el año que viene volveremos a luchar por ganar títulos".

Asimismo, durante la jornada del domingo pasado, Gil Marín expresó mediante un comunicado el desacuerdo con las decisiones arbitrales de los últimos derbis ante el Real Madrid: "No podemos normalizar lo que es anormal".

Comunicado de Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid

“Después del último derbi decidí compartir mi opinión públicamente y, sólo por eso, recibí multitud de críticas y descalificaciones desde distintas tribunas. Sin embargo, desde muchos colectivos recibí innumerables muestras privadas de apoyo. Me gustaron especialmente aquellas que venían de los profesionales de los medios de Comunicación y de ex árbitros, porque ellos mejor que nadie entendieron mi denuncia contra un sistema que no es justo y que trata de influir en las decisiones de las personas que deben ser jueces imparciales.

Sé que hay mucha gente en contra de que denunciemos un sistema que es injusto, pero no podemos normalizar lo que es anormal. Me niego a que nos acostumbremos a estas situaciones, aunque por desgracia se hayan convertido en una costumbre desde hace años. No intento buscar excusas para justificar el resultado de ayer, simplemente muestro nuestro hartazgo”.