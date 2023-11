La temporada de esquí en Cataluña aún se puede salvar: una nueva tecnología creará nieve de una manera mucho más eficaz

La temporada de esquí en Cataluña peligra ante unas condiciones meteorológicas bastante complicadas. Y es que actualmente, muchas estaciones se encuentran cerradas por la carencia del factor más importante en las montañas: la nieve.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la empresa TechnoAlpin, se unen a El Laboratorio de la Nieve, un proyecto innovador y pionero en todo el mundo que ha conseguido dar con una tecnología mucho más eficaz y sostenible para la creación de nieve.

"Comenzar antes la temporada y terminarla después"

"La idea es adaptarse a este cambio climático, y así, poder alargar la temporada: comenzar antes y terminar después", ha explicado este jueves por la mañana el director de turismo de FGC, Toni Sanmartí, ante la "alarmante" situación actual que están padeciendo los destinos turísticos de esquí.

"Estamos ante algo muy innovador a nivel mundial. Llevamos desde hace mucho tiempo trabajando en esto", ha afirmado el presidente de FGC, Toni Segarra i Barreto, quien también ha comparecido junto a Sanmartí en la conferencia.

La idea es "clara": utilizar menos agua y menos energía. La mejora que ofrece el proyecto es simular el proceso natural de mineralización del agua, y reproducirla a pequeña escala. De esta manera, se consigue un núcleo que facilita la formación de nieve de manera más rápida.

Inicio del proyecto en la Molina y Boí Taüell

Se prevé que el proyecto se empiece a poner en marcha esta temporada 2023/2024 en las estaciones de esquí de La Molina y Boí Taüll, y así, hasta conseguir implementarlo en el resto de estaciones de montaña durante los próximos tres años.

El Dr. Albert Verdaguer, también presente en la conferencia, ha destacado que se trata de un proyecto que también utiliza minerales del grupo feldespatos, es decir, un recurso natural muy abundante en el territorio catalán. De esta manera, la creación de nieve parte de un proceso totalmente natural y sin añadidos artificiales: una metodología completamente sostenible medioambientalmente.

Segarra también ha querido destacar que la nieve artificial, "no existe", sino que se trata de nieve producida que cuenta únicamente con elementos naturales. "Somos un claro ejemplo de economía circular de agua", expresa el presidente de FGC. Así pues, también ha querido dejar claro que, "aunque la gente piense que con este proyecto se consume mucha agua, la verdad es que no es así. El agua no se consume: se reutiliza".

Y es que tal como ha explicado Verdaguer, las cifras muestran que de aquí al 2050, esta nueva tecnología "continuará siendo totalmente eficaz y sostenible".