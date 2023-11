Shannen Doherty asegura que está "abierta al amor" a pesar de su cáncer terminal

A pesar de tener que decir unas declaraciones tan duras como un "No me quiero morir" después de que su cáncer de mama en estadio 4 se haya extendido a sus huesos, Shannen Doherty no pierde la esperanza y, si encuentra a alguien, está segura de que volverá a creer en el amor.

Durante la misma entrevista con la revista People unos días antes del Día de Acción de Gracias, aunque publicada algo más tarde que la anterior exclusiva, la actriz de series como Sensación de vivir o Embrujadas ha afirmado que, a sus 52 años, se ha dado cuenta hace poco tiempo de que sí que está lista para encontrar el amor nuevamente.

"Hace tres semanas no estaba preparada en absoluto", se ha sincerado completamente Doherty cuando se le pregunta por un posible nuevo romance. "Pero entonces algo sucede. Siempre hay un desencadenante, quizá es solo un momento que te paras a pensar o que alguien te dice algo, alguien como tu ex te dice una cosa y tú piensas: 'Está bien, sí, estoy bien. Estoy bien'", ha explicado.

Según la intérprete, ha tenido echado "un candado" para con el amor, pero que ahora puede "ir hacia adelante de una manera realmente sana". Sin embargo, cuando le han preguntado cómo tendría que ser dicha futura relación, ha admitido que lo desconoce completamente.

"Tengo un mejor amigo y solemos bromear diciendo que estamos casados", ha detallado. "No sé si es eso o si será tropezar con alguien y sentir una conexión instantánea", ha agregado, así que lo importante es que ahora está "abierta y antes no".

La intérprete ha continuado además por esa línea: "No creo que vaya a estar soltera para siempre. La verdad es que tengo que amarme más a mí misma y repensar mi pasado antes de poder seguir adelante, pero ahora estoy bastante segura de que conoceré a alguien. Y espero que sea pronto".

Tras 11 años de matrimonio, Doherty se separó de su tercer marido, Kurt Iswarienko, en abril. Anteriormente había estado casada con Rick Salomon de 2002 a 2003 y con Ashley Hamilton de 1993 a 1994. "Elizabeth Taylor todavía me supera en cuanto a maridos y divorcios, así que estoy bien. Aún no he llegado a ese punto, no hay razón para ser negativa al respecto. Estas mierdas pasan", ha puntualizado.