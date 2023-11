Esta es la única hermana de 'Embrujadas' que se las ingenió para aparecer en todos los capítulos de la serie

Antes de que Michael Fassbender se pasease por París con los Smiths como única compañía, Embrujadas fue la responsable de imprimir la música del grupo británico en la memoria de los espectadores. La serie, que se emitió entre 1998 y 2006 y llegó a España de la mano de FDF y Telecinco, arrancaba cada episodio con How soon is now?, aunque la versión no fuese la original de los Smiths, sino una adaptación a cargo de Love Spit Love.

En total, 178 capítulos (es decir, 178 veces How soon is now?) contribuyeron a que las letras de la banda mancuniana se convirtiesen en la banda sonora de millones de televidentes. Las aventuras de las hermanas Halliwell se repitieron, con variaciones narrativas y en el reparto y, sobre todo, una discreta recepción en 2018, por medio de un reinicio de la serie que fue cancelado en su cuarta temporada y, ahora, está disponible en HBO Max. La Embrujadas original, no obstante, no se encuentra en ninguna plataforma en España.

Holly Marie Combs figura en todos los capítulos de 'Embrujadas'

El dato pudiera no ser demasiado sorprendente cuando ella, junto con sus dos hermanas, era la protagonista de la serie. Por tanto, ¿qué tiene de transcendental? Pues que la actriz, a la que hemos visto también en Pequeñas mentirosas, no comparte este privilegio con sus parientes en la ficción. La tercera bruja más grande de todos los tiempos está sola en la cima.

Frente a Holly Marie Combs, había dos rivales: Shannen Doherty, que daba vida a su hermana mayor; y Alyssa Milano, que encarnaba a la benjamina de los Halliwell. La primera se rindió en seguida, ya que dejó la serie en su tercera temporada, cuando muere su personaje.

Holly Marie Combs (Piper Halliwell) WARNER BROS TELEVISION / THEHMC / INSTAGRAM

El duelo con Milano fue más reñido, aunque Marie Combs fue capaz de hacer valer la ventaja que tenía de partida: aunque ambas aparecen en todos los episodios emitidos de la serie (178), Marie Combs actuó en el piloto, jamás estrenado y en el que Phoebe Halliwell no era interpretada por Alyssa Milano.

Por si no fuese suficiente, Marie Combs infló sus estadísticas al encarnar a otros personajes en la serie, además de Piper, como a la bisabuela de las tres hermanas o a criaturas sobrenaturales como el Cynda, el proteico demonio que se adueña de su apariencia.

