El profundo y emotivo adiós de Jennifer Aniston a Matthew Perry: "Él era parte de nuestro ADN"

Han pasado ya más de dos semanas desde que Matthew Perry nos dejó, pero todavía duele como el primer día. El actor que dio vida a Chandler Bing en Friends fue encontrado sin vida en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Tan solo tenía 54 años. Su muerte, además de inesperada, causó un profundo dolor en los corazones de millones de personas.

También han sufrido, y mucho, quienes fueron sus compañeros en la famosa sitcom. Hasta la fecha, lo único que habíamos recibido por parte del elenco principal fue un comunicado conjunto, donde ya avisaron de que iban a necesitar un tiempo para procesar el duro golpe. Dos semanas después, algunos de ellos decidieron escribir sus mensajes más personales para despedir a su amigo.

El primero fue Matt LeBlanc, que interpretaba a Joey Tribbiani, el mejor amigo y compañero de piso de Chandler. Después le siguió Courteney Cox, que encarnaba a Monica Geller, la amiga, novia y finalmente esposa del personaje que interpretaba Matthew Perry. Posteriormente fue el turno de Jennifer Aniston, que subió a Instagram una foto con su amigo, unos mensajes de texto y una escena ambos en Friends.

"Oh chico, esto ha dolido demasiado... Tener que decir a dios a nuestro Matty ha sido una ola de emociones que nunca había experimentado. Todos perdemos a alguien en algún punto de nuestras vidas. Pérdidas de vida o pérdidas de amor. Ser capaz de procesar todo este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tanto. Y nosotros le amamos profundamente. Él era una parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los seis. Fue la familia que escogimos y que cambió el curso de quienes éramos y nuestros caminos", escribía la actriz, que interpretaba a Rachel Green.

Jennifer Aniston también destacó la capacidad de Perry de hacer feliz a los demás: "Para Matty, él sabía que amaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba a alguien reír pensaba que él se iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y triunfó haciendo eso. Nos hizo a todos reír. Reír mucho. En las últimas semanas he revisado todos nuestros mensajes. Riendo y llorando, y luego riendo de nuevo. Lo recordaré para siempre. Encontré un texto que me envió de la nada un día, lo dice todo", añadió la estrella.

El mensaje en cuestión era una foto que la propia Jennifer Aniston ha subido en su post de Instagram. Además de la imagen, Matthew Perry escribió: "Hacerte reír me hizo el día". Ella respondió que fue "la primera de miles de veces".

"Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor alguno. Hablo contigo todos los días... algunas veces casi puedo escucharte decir: '¿Podrías ser un poco más loca'. Descansa hermano pequeño, siempre alegraste mis días...", terminó de escribir Aniston en su larga y sentida dedicatoria.

