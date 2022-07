Muere la actriz Rebecca Balding ('Embrujadas') a los 73 años

Rebecca Balding, conocida por sus papeles en las series Enredo y Embrujadas, falleció el 18 de julio a los 73 años a causa de un cáncer de ovario, tal y como ha confirmado su marido, el guionista y director James L. Conway, a EW.

Nacida en Arkansas en 1948, Balding estudió Actuación en la Universidad de Kansas y comenzó a cosechar éxitos sobre los escenarios en Chicago. Su primer trabajo en la televisión fue en 1976 en La mujer biónica, a la que seguirían varias apariciones en otras ficciones televisivas como Lou Grant, Barnaby Jones y Starsky y Hutch.

Sus papeles más reconocidos se los debe también a la pequeña pantalla. Desde 1978 hasta 1980, dio vida a Carol David en la comedia Enredo, creada por Susan Harris (Las chicas de oro). Su personaje era la abogada que seducía a Jodie Dallas (Billy Crystal) y lo abandonaba con un hijo. Su último trabajo fue en la Embrujadas original, en la que interpretaba a Elise Rothman, la editora jefa de Phoebe (Alyssa Milano).

Alyssa Milano ha querido despedirse de su compañera en redes con el siguiente mensaje:

"Rebecca Balding no solo era una maravillosa actriz, sino también una buenísima persona", ha escrito la intérprete: "Me encantó cada minuto que pasé con ella en Embrujadas. Tengo recuerdos muy tiernos de Rebecca y su marido, Jim, bailando en nuestras fiestas de despedida. Mi corazón está con todos los que la querían. Me siento honrada de que nuestros caminos se cruzaran en esta vida".

Además de los proyectos ya mencionados, Balding también protagonizó la película navideña para TV The Gathering (1977), así como su secuela; y en 1980 debutó en gran pantalla con el slasher Grito silencioso. Un año después, conocería a su marido James L. Conway en el casting de Los Boogens.

Entre los años 80 y los 90, se dejaría ver en series como Cagney y Lacey, Enredos de familia, Chicas con clase, Urgencias o Siete en el paraíso, entre otros proyectos.

