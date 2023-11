¿Por qué ha elegido Fincher a este grupo para la banda sonora de 'El asesino'?

Le guste o no (y, siendo quien es, dudamos que le guste) David Fincher siempre será un moderno de los ochenta: incluso ese gesto de vinagre que se gasta puede entenderse como un efecto secundario de sus años dirigiendo videoclips para Madonna. Ahora, en El asesino, el cineasta más misántropo de Hollywood nos recuerda sus orígenes con Michael Fassbender, nada menos, como cómplice.

Además de contar con una BSO de Trent Reznor y Atticus Ross, sus socios habituales en materia musical, esta película sobre un hitman en crisis existencial recurre a las canciones de uno de los grupos más míticos del pop inglés ochentero. Un grupo cuyo estilo, en principio, no tiene mucho que ver con una película tan siniestra... hasta que uno escucha sus letras.

¿De qué banda hablamos? Pues de The Smiths: aunque solo llegó a publicar cuatro elepés (más diecisiete sencillos) antes de reventar por sus disensos intentos, el cuarteto encabezado por el cantante Morrissey y el guitarrista Johnny Marr sigue siendo uno de los emblemas de la música para marginados y neuróticos. Algo de lo que Fincher ha tomado buena nota.

"Como una cinta de meditación"

Entre otras canciones, El asesino echa mano de Bigmouth Strikes Again, I Know It's Over y, sobre todo, How Soon is Now?. Temas que, además de sonar a gloria bendita, contienen textos acerca de vivir de espaldas al mundo y sentirse al margen de la humanidad. Asuntos que un personaje tan robótico en apariencia como el de Fassbender conoce muy de cerca.

Curiosamente, Fincher explicó en el Festival de Venecia (vía IndieWire) que su idea de recurrir a The Smiths para El asesino surgió muy avanzado el filme. "Los añadí en postproducción porque sabía que quería usar How Soon is Now? y me encantaba la idea de [el protagonista] usando esa canción para mitigar su ansiedad. Es como una cinta de meditación, y pensaba que era gracioso y divertido".

Tras unir las canciones con los fotogramas, prosiguió, Fincher se dio cuenta de que aquellas servían para profundizar en los pensamientos de su protagonista. "No creo que haya una colección de música grabada que tenga tanto sarcasmo y tanto ingenio a la vez [como la de The Smiths]", explica. "No tenemos muchas maneras de saber cómo es este tipo, y pensé que su colección de temas pueden ser nuestra ventana a su interior".

De esta manera, las canciones de The Smiths sirven para revelar todo aquello que el protagonista de El asesino se niega a sí mismo. "El contraste entre sus mantras, las palabras que le guían, y el comportamiento que debe adoptar, son el espacio en el que existen la película y el personaje, al fin y al cabo".

"Su voz en off siempre tiene ese tono de seguridad mientras nos explica exactamente lo que él piensa que va hacer", continúa el director. "En el momento en el que eso desaparece, el estilo de la fotografía cambia y el estilo de la música cambia. Intentamos usar esa naturaleza frenética en las escenas de acción, tal vez mediante la cámara en mano, para mostrar cómo todo se viene abajo".

