David Fincher no entiende por qué la ultraderecha está obsesionada con su película más popular

La primera norma del Club de la Lucha es no hablar nunca del Club de la Lucha. Salvo si eres David Fincher, en cuyo caso esta ley sería más bien "no revisar nunca El club de la lucha".

Según ha declarado en GQ (vía The Playlist), el cineasta lleva al menos dos décadas sin acercarse de nuevo a su clásico de 1999, y no tiene muchas ganas de cambiar esa situación, en parte porque el filme ha acabado asociándose a ideologías que no le hacen ninguna gracia.

"Llevo veinte años sin verla. Y no quiere hacerlo", explica Fincher, que ahora presenta El asesino. Y añade que no suele caer en la tentación de volver la vista atrás: "Es como mirar tus fotos de la escuela primaria, o algo así. 'Vale, pues yo estuve allí".

Tyler Durden, mascota de la 'alt right'

Pese a que el escritor Chuck Palahniuk y el propio Fincher concibieron el personaje de Tyler Durden (Brad Pitt) como una sátira de la masculinidad tóxica, El club de la lucha ha sido adoptada como emblema por ciertos sectores de la llamada 'alt right' y otros grupos reaccionarios.

Al cineasta, eso no le hace ninguna gracia, y lo despacha de primeras con su habitual mala uva: "Yo no soy responsable de cómo la gente interpreta las cosas", declara. Y añade: "El lenguaje evoluciona, los símbolos evolucionan" como una posible interpretación para este hecho.

Aun así, Fincher admite que El club de la lucha es "una de las piedras angulares" del imaginario de la ultraderecha actual. Y, aunque elude los juicios de valor, acaba por explayarse sobre el tema. "No hicimos [la película] para esa gente, pero la gente verá lo que quiera ver en un cuadro de Norman Rockwell o en el Guernica", reconoce.

"Soy incapaz de imaginar que la gente no entienda que Tyler Durden es una influencia negativa", añade. "No sé cómo responder a la gente que no entiende eso, y no sé cómo ayudarles". Un veredicto que, si bien lacónico, deja bastante clara la opinión del director sobre esta lectura de su obra.

