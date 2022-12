Courtney Love acusa a Brad Pitt de haberla vetado de 'El club de la lucha'

Brad Pitt lleva décadas con un propósito: adaptar al cine la convulsa vida de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Y parece que el mayor obstáculo para que lo consiga es su viuda, Courtney Love. Hace apenas dos años Pitt, junto a su plataforma Plan B, volvió a tantear la idea del biopic, siendo rechazado por ello, y fue entonces cuando el director Cameron Crowe le dijo a Love: “Brad Pitt ha sido puesto en la tierra para acosarte por Kurt, y ha estado sucediendo desde 1996”. Así lo acaba de contar Love en el podcast WTF con Marc Maron, manteniendo su negativa de bendecir el proyecto de Pitt: “No sé si confío en ti y si tus películas tienen fines de lucro. Quizá sean buenas películas de justicia social, pero no me entiendes y no entiendes a Kurt, Brad”.

El empeño de Pitt por hacer un biopic sobre Cobain viene de lejos, cuando durante los 90 soñó con interpretarle en la película correspondiente. Love ha hecho memoria de esos días durante su entrevista con Maron, revelando cómo sus choques con Pitt terminaron costándole un papel que habría sido un antes y un después en su carrera: el de Marla Singer en El club de la lucha, adaptación de Chuck Palahniuk que David Fincher acometió en 1999 con gran éxito de crítica y público. Para el papel de Singer fueron tanteadas Janeane Garofalo, Winona Ryder y la que entonces era pareja del protagonista del film Edward Norton, la propia Courtney Love. Finalmente fue Helena Bonham Carter quien interpretó a Marla con Norton y Brad Pitt, en el icónico rol de Tyler Durden.

Según Love fue culpa de Pitt que perdiera al papel, pues convenció a Fincher de no elegirla a ella como Marla poco antes de empezar a rodar. Así que le despidieron, y tuvo que ser Norton quien le diera la noticia a su pareja. “Empezó a llorar. Dijo ‘¡no puedo hacer nada!’”. Pero, ¿por qué Pitt se empeñó en que Love no estuviera en la película? Pues muy sencillo: como represalia por que poco antes Love ya le hubiera plantado la primera negativa a hacer un biopic del líder de Nirvana. Pitt le habría propuesto hacer la película durante una reunión entre ambos y Gus Van Sant, entonces planeando adaptar Brokeback Mountain de E. Annie Proulx. Brokeback Mountain terminó siendo dirigida por Ang Lee en 2005, mientras que la película sobre Cobain quedó en agua de borrajas.

Así que Pitt habría vetado a Love. “Nunca dejaría que Brad interpretara a Kurt. Me cerré en banda. Yo no haría Fausto, ¿quién coño te crees que eres?”, exclama Love recordando aquel encuentro.

