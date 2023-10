Crítica de 'El asesino': David Fincher logra un entretenimiento deslumbrante con Michael Fassbender como asesino sociópata

Valoración: 'El asesino'

Bien pensada, la inclinación de David Fincher a contar historias de asesinos en serie resulta del todo lógica, porque son personajes que naturalmente comprenden la meticulosidad del cineasta, su carácter obsesivo y su vena misántropa. Por supuesto, el protagonista de su nueva película -a falta de un nombre mejor, llamémoslo A- negaría ser uno de ellos; para A, matar no es resultado de una compulsión enferma, diría él mismo -siempre con la voz en off-, es un trabajo.

En cualquier caso, su sociopatía se hace patente en su obsesión por las canciones de los Smiths, en su fijación por la cantidad exacta de proteínas que contiene un McMuffin, en la retahíla de mantras que se repite sin cesar mientras espera al momento idóneo para disparar a su próxima víctima -cíñete al plan, anticípate, no improvises- para hacerse creer que esto es solo profesional. Y el camino al que Fincher lo empuja con el fin de abrirle los ojos al respecto invita a ser entendido también como un ejercicio de desmitificación general del serial killer como antihéroe de ficción. El perfeccionismo del que A alardea con falsa modestia no tarda en delatarse como mero delirio de grandeza y risible muestra de narcisismo: a las primeras de cambio yerra el disparo, y a lo largo del viaje en el que se embarca después en busca de venganza deja claras una y otra vez las diferencias entre lo que su monólogo interno predica y su forma de comportarse bajo presión.

Cíñete al plan, anticípate, no improvises. Puede que A no atienda a sus propios principios, pero Fincher sí lo hace, y con una precisión casi poética. El asesino avanza a ritmo implacable, deteniéndose solo el tiempo necesario en cada plano, rentabilizando cada movimiento de su protagonista y prestando atención a cada procedimiento: A busca en Google, A recoge un paquete de Amazon, A destruye cada teléfono móvil después de un solo uso, A reparte por la ciudad las diferentes piezas de su arma. Y, aunque la película no da muestras reseñables de hondura ni originalidad mientras lo contempla, lo cierto es que tampoco lo pretende. De hecho, buena parte de su atractivo radica en el descaro con el que luce su propia superficialidad, en su hábil manejo del sentido del absurdo para atemperar los frecuentes momentos de tensión, en su negativa a tratar el relato con más seriedad y respeto de lo que merece.

Y, pese a ello, gradualmente vamos ganando acceso a la mente de A, a la vez un elemento dislocado de la sociedad y el resultado lógico de un mundo en el que uno puede hacer una fortuna trabajando en solitario y eliminando al prójimo. Mientras avanza, o tal vez huye hacia adelante, va dejando de parecer un monstruo para revelarse como un tipo más bien patético, que mide su valía exclusivamente a través de las vidas con las que acaba y que, como alguien le dice a la cara llegado el momento, no sabe cómo vivir. Si se sabotea sus opciones de futuro laboral, ¿qué le queda? Exacto.