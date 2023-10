David Fincher asegura que 'The Last of Us' es la historia que habría contado la secuela de 'Guerra Mundial Z'

Guerra Mundial Z (2013) fue un éxito global capaz de recaudar más de 540 millones de dólares en taquilla. Los buenos números de la película dirigida por Marc Foster alentaron los rumores sobre una posible secuela, pero su director no quiso dirigir la segunda parte. Juan Antonio Bayona era el candidato mejor posicionado para hacerse cargo, aunque un giro de los acontecimientos hizo que la responsabilidad finalmente recayese sobre los hombros de David Fincher.

Pero esta nueva entrega nunca se hizo realidad. La continuación del largometraje protagonizado por Brad Pitt no salió adelante, a pesar de las buenas sensaciones que dejó. Paramount decidió parar la preproducción en 2019 alegando una falta de presupuesto y de impulso, por lo que el proyecto nunca se llegó a retomar. Ahora, en una reciente entrevista con GQ, Fincher ha opinado sobre este intento fallido.

"Estoy contento de que no hiciéramos la secuela, porque The Last of Us tiene mucho más espacio que nosotros para explorar esa temática", aseguró el cineasta, haciendo referencia a la exitosa serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey que fue capaz de enganchar a millones de personas y que ya tiene asegurada una segunda temporada para continuar la trama.

The Last of Us adapta la historia del primer videojuego homónimo. Plantea un mundo apocalíptico en el que un hongo provoca una pandemia global que convierte a las personas en infectados muy similares a los zombis tradicionales que todos conocemos, pero con algunas diferencias sustanciales.

La serie emplea algunos recursos distintos al videojuego para contar la misma historia, algo que Fincher también valoró de forma positiva: "Íbamos a usar el pequeño parásito en nuestra secuencia de títulos... ellos lo usaron de la misma forma y también en la maravillosa apertura con el programa de entrevistas al estilo Dick Cavett y David Frost".

En pocas palabras, David Fincher está contento con el resultado de The Last of Us y cree en su capacidad de contar una historia muy parecida a la secuela de Guerra Mundial Z con más tiempo y recursos. No es el único satisfecho con la primera temporada, ya que millones de personas en todo el mundo esperan la segunda entrega de la serie de HBO Max, donde se cree que se adaptará parte del contenido del segundo videojuego.

Por otro lado, el próximo trabajo del cineasta llega a España este 27 de octubre. Se trata de El asesino, thriller sobre un hombre que mata por trabajo y que comete un error que cabreará a sus jefes. Esto provoca un reto para él, no solo a nivel profesional, sino también personal. La película está protagonizada por Michael Fassbender y cuenta también con la participación de Tilda Swinton, Charles Parnell y Arliss Howard, entre otros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.