El tatuaje que comparten los creadores de 'The Last of Us': el homenaje a Ellie (Bella Ramsey)

The Last of Us continúa dando de qué hablar meses después de su aterrizaje en HBO Max. La adaptación de los videojuegos de Naughty Dog ha enamorado al fandom más quisquilloso, que abrazaba con ansias la serie protagonizada por Pedro Pascal, en el papel de Joe, y Bella Ramsay, en el de Ellie. Un éxito que no hubiera sido posible sin el creador de los videojuegos implicado en la producción de la serie, Neil Druckmann, así como del showrunner Craig Mazin (Chernobyl), quienes decidían dejar plasmado su amor hacia la ficción para siempre.

Tras el final de la primera temporada, ambos marcaron con tinta uno de los proyectos que han marcado su vida. Druckmann y Mazin compartían el resultado durante una de las alfombras rojas en las que participaban, donde mostraba que el motivo que ambos se han tatuado es la navaja automática de Ellie.

"Dijimos: 'Bien. La serie ha sido un éxito'. Y boom. Él tiene su navaja automática con sangre y yo sin ella", señalaba Mazin. "Yo tengo un adelanto de lo que será la segunda temporada", añadía de forma divertida Druckmann. Ambos continuaban bromeando sobre la posibilidad de seguir haciendo crecer este tatuaje, al aumentarlo con la cara el uno del otro.

En el videojuego, esta navaja es un artefacto coleccionable que se puede obtener durante el capítulo Complejo Lakeside y que Marlene entregaba a Ellie en un sobre rojo. Por su parte, la serie también incidía en la importancia de este objeto para la misma, siendo aquel con el que su madre protegió su vida de recién nacida, mientras esta se convertía en infectada.

Los dos creadores mostraban una gran sintonía durante el rodaje y la promoción de The Last of Us, que también contaría con un podcast posterior a la emisión de cada episodio, donde ambos revelaban los secretos detrás de las grabaciones y analizaban las tramas de la serie.

