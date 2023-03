El creador de 'The Last of Us' nos advierte que la amenaza del hongo es muy real

La primera temporada de The Last of Us ha concluido, y hay quien piensa que su escena más impactante tuvo lugar bien al inicio del primer episodio de todos. Se trataba de un prólogo, situado en 1968, donde John Hannah interpretaba a un biólogo que alertaba sobre la posibilidad de que, en algún punto del futuro, los hongos pusieran en peligro la humanidad. Sorprendía por, evidentemente, sus ecos proféticos sobre lo que ocurriría más tarde en la historia, pero también por su plausibilidad.

De cara a convertir el videojuego en serie de HBO, los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann (director del original) modificaron ciertos elementos de la historia acorde al rigor científico. Un rigor que, según acaba de contar Mazin en The Hollywood Reporter, también tenía algo de advertencia. “Le dije a John que estábamos haciendo esta escena para decirle a la gente que esto siempre ha estado aquí. Es real; real hasta el punto de que todo lo que dice que hacen los hongos, lo hacen”.

El punto más inquietante del discurso de Hannah en The Last of Us es que asume que un hongo como el cordyceps es capaz de hacer con los humanos lo que hace con animales como las hormigas (esto es, infectarlos y controlarlos), pero que esto podría cambiar si se dan las circunstancias propicias. Por ejemplo, el cambio climático. “Lo hacen ahora y lo han estado haciendo siempre. Hay algunos documentales que puedes ver y son bastante aterradores”, asegura el creador de Chernobyl.

El cordyceps, por supuesto, existe realmente, y actúa en los organismos que infecta de modo similar a lo que vemos en los “zombies” de The Last of Us. Mazin señala que hongos como este nos rodean, incluso drogas alucinógenas como el LSD tienen sus raíces en los hongos. “Ahora bien, según su advertencia (¿qué pasa si evolucionan y se introducen en nosotros?) desde un punto de vista puramente científico, ¿nos haría lo mismo que a las hormigas? No lo creo. Lo dudo. Por otro lado tiene razón: el LSD y la psilocibina proceden de hongos”.

El caso es que la posibilidad es real, hasta el punto de que no se puede descartar del todo que “esté a punto de explotar”. “Simplemente no se sabe. Fue muy inquietante decirle a la gente ‘sabíamos de esto, ha estado ahí, ahora os lo vamos a mostrar cuando finalmente ocurra’. No de repente, sino finalmente”. La convicción que ha acogido la amenaza del cordyceps, que condena a la humanidad en la ficción, es uno de los elementos más aplaudidos de The Last of Us.

