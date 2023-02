Bella Ramsey tuvo "varias discusiones sobre género y sexualidad" con Pedro Pascal mientras rodaban 'The Last of Us'

Coincidiendo con la promoción de The Last of Us, Bella Ramsey declaró ante los medios que era una persona de género fluido. Concretamente dijo que “el género no es algo que me gusta especialmente, pero en cuanto a los pronombres realmente me da igual”, alimentando una conversación en torno a la representación LGTBIQ+ que se encargaría de engrosar la propia serie. Por un lado, entre los jugadores es bien conocido que el personaje que interpreta Ramsey, Ellie, es lesbiana, y por otro el tercer episodio fue Long Long Time. Uno dedicado a contarnos un tierno romance homosexual en medio del apocalipsis.

La historia de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) se ha granjeado los previsibles ataques de carácter homófobo. Intuyendo que en algún punto (si la serie sigue fielmente la trama del juego, algo a lo que parece consagrada), se ahondará en la propia sexualidad de Ellie, es fácil intuir que la reacción de odio contra la serie de HBO va a incrementarse de un momento a otro. Ramsey no parece albergar temores de en qué derivará esta reacción, y ha hablado con GQ sobre ello además de reflexionar sobre su experiencia rodando The Last of Us.

“La gente pensará lo que quiera pensar, pero tendrá que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene tramas gays, porque hay un personaje trans, es cosa tuya, y te lo vas a perder”, observa con tranquilidad. Ramsey no siente “una particular ansiedad” por las opiniones de estos espectadores, y llega a abordar el hecho de que The Last of Us tenga aún más representación queer en el futuro. Al fin y al cabo la serie ya está renovada, y la dupla Neil Druckmann/Craig Mazin está dispuesta a adaptar la trama de The Last of Us: Parte II.

El apoyo de Pedro Pascal

Una donde, para más señas, Ellie tiene una novia: Dina. Es algo que Ramsey desea trabajar pronto: “Habrá algunas partes en las que Ellie esté sola, pero me gusta el hecho de que vaya a tener a Dina”, asegura. “No me va a dar miedo. Solo creo que vienen nuevos desafíos”. En lo que respecta a su propia identidad, el rodaje de The Last of Us coincidió en buena parte con la asunción de que era de género fluido. Es por ello que, durante el 90% de la producción, Ramsey trabajó llevando un binder.

Esto es, una faja que venda y presiona el pecho, que suele ser empleada por personas en proceso de transición. Ramsey no solo no se topó con impedimentos para llevarlo, sino que tuvo el apoyo de Pedro Pascal. Pascal, Joel en The Last of Us, tiene una hermana trans, y compartir sus propias experiencias con Ramsey le fue de ayuda. Ramsey cuenta que ambos tuvieron discusiones frecuentes sobre género y sexualidad.

Apunta que “no siempre eran discusiones profundas, también podían ser graciosas”. “Simplemente éramos muy honestos y abiertos el uno con el otro”. Actualmente, Ramsey rechaza frontalmente que le apliquen el pronombre “ella”, abogando por fundirse con el personaje que le toque y recordando cómo en paralelo a la experiencia The Last of Us apareció en películas como El libro de Catherine y Becoming Elizabeth.

El libro de Catherine, dirigida por Lena Dunham, le consiguió a Ramsey una nominación a Mejor intérprete juvenil en los Critics Choice Awards, requiriendo al igual que Becoming Elizabeth que le intérprete participara en un drama de época. “Esto es lo que más me molesta de los pronombres: que me llamen ‘mujer joven’ o ‘joven poderosa’, pero no soy eso”, defiende. “En El libro de Catherine llevaba vestidos. En Becoming Elizabeth llevaba un corsé. Y sentí mucho poder”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.