La foto de un veinteañero Pedro Pascal en ‘Buffy, cazavampiros’: Sarah Michelle Gellar recuerda su paso por la serie

Tras sus trabajos en The Mandalorian, la serie del universo Star Wars, y en The Last of Us, la adaptación del videojuego de Naught Dog, el actor chileno Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más aclamados en la actualidad. Pero, estos grandes éxitos son fruto de una extensa trayectoria de varias décadas en el cine y la televisión, donde aparecía incluso en series como Buffy, cazavampiros.

Muchos han olvidado que Pascal interpretó en 1999, durante el primer episodio de la cuarta temporada, a Eddie. Este personaje se hacía amigo de la cazavampiros y después se convertía en un vampiro, por lo que Buffy se veía obligada a terminar con su vida. Un papel que ha querido recordar ahora la propia Sarah Michelle Gellar, la protagonista de la icónica serie creada por Joss Whedon, en sus redes sociales.

"Cuando la madre conoció al padre", señalaba la actriz estadounidense en Instagram, donde pronto recibía cientos de miles de interacciones de sus seguidores. Un mensaje que acompañaba junto a la imagen de dos veinteañeros Pascal y Gellar en el set de rodaje.

Por su parte, Pedro Pascal se mostraba emocionado de que la estrella de Buffy, cazavampiros aún se acordara de él. "Algo de lo que me acabo de enterar y estoy muy emocionado, y no puedo esperar a recuperar mi teléfono para poder verlo yo mismo, es que Sarah Michelle Gellar se acuerda de mí", señalaba el actor para Access Hollywood, en un evento promocional de la tercera temporada de The Mandalorian.

Antes de que Pascal interpretara a Oberyn Martell en Juego de tronos, alcanzando una gran fama internacional, este también se paseó por series como Homeland o The Good Wife, con pequeños papeles que ahora han resurgido con la popularización de su filmografía. Un actor que, a sus 47 años, aún tiene mucho que ofrecernos en un futuro.

