A Pedro Pascal se le infectaron los ojos por dejar a los fans imitar su muerte en 'Juego de tronos'

Este 2023 ha supuesto la consagración de Pedro Pascal. El actor chileno protagonizó de forma consecutiva (y con papeles hilarantemente parecidos, por lo paternal) The Last of Us y la tercera temporada de The Mandalorian, impulsando su fama a la estratosfera y convirtiéndole en un inesperado sex symbol. Pascal, que además este viernes estrenó un corto donde ha trabajado para Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, se ha visto obligado a lidiar con esta faceta los últimos meses, sin que hayan faltado los momentos de incomodidad.

Por ejemplo, cuando le hicieron leer durante una alfombra roja varios tuits de carácter sexual dirigidos a él. O cuando le han pedido que imite la voz de Mando en directo, algo que él considera muy violento. Pero en cierto modo Pascal ya había vivido una fiebre así, tal y como ha recordado durante una conversación con otros actores mediada por The Hollywood Reporter. Ahí Pascal se ha remontado a cuando su fama estalló, por interpretar a Oberyn Martell en Juego de tronos. Era un personaje secundario que solo apareció en siete episodios, pero fue suficiente como para que la audiencia descubriera su carisma.

Algo similar a lo que le ocurrió, por cierto, a Bella Ramsey, que antes de The Last of Us tuvo una experiencia similar en las últimas temporadas de la serie estrella de HBO. Pero volviendo a Pascal, el actor recuerda lo mucho que impactó su muerte a los espectadores. “Recuerdo que al principio, debido a Juego de tronos y a la forma en que moría mi personaje, la gente estaba muy enganchada a hacerse selfies con sus pulgares en mis ojos”. Era una referencia al destino de Martell, cuya cabeza estallaba durante un combate con la Montaña.

“Al principio estaba tan feliz por el éxito del personaje, ¡que les dejaba hacerlo! Y entonces recuerdo que se me infectaron un poco los ojos”, dice Pascal. Tener los pulgares de gente desconocida en las cuencas de los ojos fue el primer gran peaje que tuvo que pagar por su fama. Comparado con eso, lo de que le consideren un sex symbol no parece tan duro.

