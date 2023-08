'The Last of Us' duraría cuatro temporadas según el creador

La actual huelga de guionistas y actores que sacude Hollywood aconseja que nos tomemos con calma las expectativas de nuevas temporadas para The Last of Us. La serie de HBO, que adaptó el videojuego homónimo de Naughty Dog según la visión creativa de su mismo director Neil Druckmann y de Craig Mazin (responsable de Chernobyl), tiene igualmente mucho que celebrar antes de que la historia continúe, en base a las 24 nominaciones al Emmy que tiene en su haber. Público y crítica han conectado de lo lindo con esta historia postapocalíptica que comandan Pedro Pascal y Bella Ramsey, y naturalmente quieren más.

¿Cuándo podrán tenerlo? Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Mazin no ha indagado mucho en ello, prefiriendo discutir otros asuntos. Por ejemplo, la inyección de presupuesto que va a hacer HBO para la segunda temporada, así como el cásting más esperado por los fans de la Parte 2 que estos nuevos capítulos cubrirían. Sobre si Mazin ya ha encontrado a “su Abby”, el showrunner dice enigmáticamente que quizá, y ha de responder al poco tiempo por la duración de la temporada y de la serie en total. La cantidad de temporadas que The Last of Us tiene por delante es otro de los grandes objetos de discusión.

Porque, desde luego, no quiere que solo haya una temporada más (al modo de que solo hay, de momento, un juego más). “Puedo confirmar que la historia de la Parte 2 no cabe en una sola temporada”, afirma Mazin, y a continuación le preguntan si es cierto que la serie va a durar cuatro temporadas, como ha llegado a rumorearse. “Supongo que lo mencioné, y nunca se sabe. Pueden acabar siendo tres o cinco. Pero cuatro parece un buen número. Algunas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más. La mejor noticia es que el público quiere más”.

Cuatro temporadas de The Last of Us, de a saber cuántos episodios cada una. “No sé si alguna temporada tendrá la misma cantidad de episodios. Pero, da igual, el número no es importante. Lo importante es que cuando lleguen al final de la temporada, digan ‘ha sido una buena temporada’”. Asumiendo que la historia de la Parte 2 sea adaptada en dos temporadas, quedaría una donde Mazin y Druckmann volarían libres (estilo David Benioff y D.B. Weiss con los compases finales de Juego de tronos); a no ser que a Naughty Dog le dé tiempo a sacar un nuevo juego entretanto.

Mazin, volviendo sobre la primera temporada, también ha desvelado cuál es su escena favorita de la serie. “Una del último episodio que acabé rodando porque nuestro director había contraído covid. Es cuando Joel le revela a Ellie porque tiene esa cicatriz en la cabeza. Ellie dice ‘el tiempo cura todas las heridas’ y Joel replica ‘no fue el tiempo el que lo hizo’. Estoy particularmente orgulloso de esta escena. Me gusta mucho la actuación de Pedro y Bella en ese momento. Además era el antepenúltimo día de rodaje, la culminación del trabajo que habían hecho el uno con el otro como profesionales, pero también como seres humanos”.

