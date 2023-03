'The Last of Us': El personaje más esperado de la temporada 2 aparece en el póster publicado por Neil Druckmann

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US]

The Last of Us se ha convertido en el primer fenómeno seriéfilo de 2023, una serie postapocalíptica sobre los vínculos, la pérdida y la condición humana que ha conquistado al público con el viaje de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Los hemos acompañado de Boston a Salt Lake City, ahondando en sus heridas y conociendo poco a poco más de su pasado, con algún que otro infectado al que enfrentarse.

Ahora que nos hemos quedado huérfanos de esta aventura semanal, solo nos queda aferrarnos a la futura llegada de la segunda temporada, que nos meterá de lleno en el segundo juego de la saga de Naughty Dog (este segundo juego se adaptará además en varias entregas).

El pasado 19 de marzo, una semana después del estreno del capitulo final de la primera temporada, el cocreador Neil Druckmann sorprendía a sus seguidores en Twitter con un póster que presenta a un personaje fundamental en la Parte II, confirmando que por fin la conoceremos en la segunda entrega de la serie.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

"No hay The Last of Us en HBO esta noche. ¡Pero la temporada 2 ya está en camino! ¡Resistid y sobrevivid!", ha escrito junto a un cartel con un brazo musculado y una mano que sujeta un martillo, y que hace referencia a Abby. Se trata de la misma imagen que se lanzó hace cinco años durante el 'Outbreak Day', el día en el que arranca la pandemia por Cordyceps, antes incluso de que Abby apareciera en el segundo juego.

¿Quién es Abby?

Abby es la hija de Jerry Anderson, el cirujano que Joel asesina al final de la primera temporada y la coprotagonista de la Parte II. Tras encontrar a su padre muerto y con la impotencia de no poder frenar el Cordyceps, esta joven miembro del grupo militar 'WLF' (Wolves) da caza a los protagonistas y será la responsable de la muerte de Joel.

Una de las actrices que más ha sonado para dar vida al personaje es Shannon Berry, de The Wilds, sobre todo debido a la campaña que han hecho los fans al percatarse de su parecido físico con Abby. Además, Neil Druckmann la sigue en Instagram, tal y como recoge Forbes.

Como curiosidad, el último episodio de la primera entrega de The Last of Us incluyó a Laura Bailey, quien presta su voz al personaje en el juego. Se trata de una de las enfermeras que hay durante la fallida intervención a Ellie en Salt Lake City.

And the winner for funniest text of all time goes to @LauraBaileyVO for sending me this gem! pic.twitter.com/p3sfrLyNfn — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 13, 2023

"Y la ganadora para el mensaje más divertido de la historia es Laura Bailey por mandarme esta joya".

