'The Batman II', 'Stranger Things' y 'Last of Us': qué proyectos tienen prioridad ahora que ha terminado la huelga de guionistas

Pues la huelga ha terminado. La de guionistas, concretamente, agrupados bajo el WGA y con la idea de estampar su firma en un acuerdo oficial este 2 de octubre. Esto no significa que las cosas hayan vuelto a la normalidad, pues el SAG-AFTRA que agrupa a los intérpretes de Hollywood sigue en las calles, impidiendo que gran parte de los rodajes de la industria prosigan. Aún así, el trato entre el WGA y la AMPTP de los productores apunta a acelerar las negociaciones con el sindicato.

Y entretanto, los guionistas pueden volver a escribir. Aunque aún no pueda rodarse nuevo metraje, los afiliados al WGA tienen permitido seguir escribiendo y reescribiendo películas o series cuya preproducción se viera paralizada con la huelga, con lo que incluso los estudios tienen en su mano ir preparando los sets para cuando regresen los actores. Lo que significa, vaya, que la industria se está reactivando, y que cada major se encuentra ahora calibrando qué proyectos son prioritarios para continuar. Examina la situación Variety.

El regreso simultáneo a los sets va a provocar un choque a la hora de elegir ubicaciones: una pesadilla logística derivada de la competencia entre estudios. “Van a ponerse en marcha un montón de producciones exactamente al mismo tiempo”, dice una fuente de Variety, que además apunta a que los estudios quieren acelerar el ritmo de producción y dejar de lado nuevos guiones, para centrarse en los proyectos que se quedaron a medio camino o que llevan confirmados desde hace tiempo.

En el caso de HBO, por ejemplo, nos encontramos con que una de sus series más esperadas, La casa del dragón, sí pudo seguir rodando gracias a que los guiones estaban escritos cuando el WGA se echó a las calles, además del hecho determinante de que sus actores tienen sus contratos sindicales en Reino Unido. El fin de la huelga podría conducir, por otra parte, a que HBO se animara a renovar a La casa del dragón por una tercera temporada, en vista de lo bien que funcionó la primera entrega de esta precuela de Juego de tronos y las grandes expectativas que hay con la segunda, programada para el verano de 2024.

Estudio por estudio

Más allá de La casa del dragón, las series que HBO prioriza frente a los guionistas son The White Lotus, Euphoria y The Last of Us: dos terceras temporadas y una segunda respectivamente. En cuanto a la empresa matriz de la cadena, Warner Bros. Discovery, nada le gustaría más que Matt Reeves aprovechara para darse prisa al escribir The Batman II en vista de lo bien que le fue a la primera entrega con Robert Pattinson (y el universo cinematográfico-televisivo que quieren edificar a partir de ella). Minecraft y Superman: Legacy de James Gunn tienen los guiones prácticamente completos, mientras que a Bitelchús 2 de Tim Burton y Juror nº2 de Clint Eastwood solo les queda un par de escenas por grabar.

En el marco de Paramount, la idea de los productores es reactivar las distintas series de Star Trek y acelerar el ritmo con Rainbow Six: nueva adaptación de Tom Clancy que protagonizaría Michael B. Jordan tras Sin remordimientos. Sus títulos más mediáticos son sin embargo Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2 y Gladiator 2, cuyo rodaje quedó inconcluso mientras las fechas de estreno se mantienen para el 28 de junio de 2024 y el 22 de noviembre de 2024. Por otra parte, Disney está ansiosa de terminar el rodaje de Deadpool 3, y mantener la fecha de estreno para el 3 de mayo de 2024.

Concluyendo con las grandes majors, Universal se encuentra con que hay que terminar de escribir cuanto antes la Parte 2 de Fast & Furious X (pues el estreno está previsto para el 4 de abril de 2025), y con el rodaje parado en Oklahoma de Twisters, la secuela de Twister con Daisy Edgar-Jones y Glenn Powell, que tuvo que suspenderse cuando apenas llevaba una semana de producción. Netflix, finalmente, tiene que continuar con urgencia con Stranger Things (quinta y última temporada) y Miércoles (segunda temporada), pues son series que dependen del crecimiento de sus intérpretes adolescentes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.