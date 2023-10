La exigencia por la que David Fincher se quedó sin hacer su película de Spider-Man

¿Cuál es la prueba definitiva del talento de David Fincher? Que un señor como él haya conseguido hacerse un lugar en la industria de Hollywood a pesar de esa mala uva que se gasta. El propio director de Seven y El club de la lucha ha vuelto a dar pruebas de ello, narrando en The Guardian (vía The Playlist) la historia de cómo estuvo a punto de dirigir una película de Spider-Man... pero acabó perdiendo la ocasión debido a su facilidad para hacer amigos.

Resulta que, durante el cambio de siglo, los directivos de Sony contactaron con Fincher para hacerse cargo de una película sobre el Trepamuros. Sin embargo, pese a que el cineasta había empezado a ganarse su fama como uno de los mayores talentos de Hollywood, el proyecto acabó en manos de Sam Raimi, como todos sabemos.

¿A qué se debió esto? Pues a que, durante la reunión correspondiente, Fincher planteó una exigencia irrevocable: su película debía presentar a un Peter Parker ya adulto, saltándose sus años de instituto y, sobre todo, su historia de origen. Cuando los productores le preguntaron por qué, Fincher no se mordió la lengua, y esto acabó costándole el trabajo.

"La araña radiactiva es una estupidez"

"Aquello no les interesaba una mierda", prosigue Fincher. "Se pusieron en plan: '¿Por qué quieres destripar la historia de origen?'. Y yo les respondí: '¿Porque es una estupidez?".

Con esa diplomacia tan suya, Fincher se refería a la historia concebida por Stan Lee y Steve Ditko según la cual nuestro amigo y vecino adquirió sus poderes debido a la mordedura de una araña radiactiva. Hablamos de una parte inseparable del mito de Spider-Man, y uno de los relatos de origen más queridos del mundo de los superhéroes, en parte debido precisamente a su ingenuidad.

Una ingenuidad que, lo que es a David Fincher, no le dice absolutamente nada: "Esa historia de origen significa mucho para mucha gente, pero yo la veía y pensaba: '¿Una araña roja y azul? Hay muchas cosas que puedo hacer en mi vida, pero esa no es una de ellas".

De esta manera, Fincher abandonó el proyecto con cajas destempladas y fue Sam Raimi quien dirigió la trilogía protagonizada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst. En cuanto a su propia carrera, dio títulos tan aclamados como La habitación del pánico y Zodiac. Filmes en los que las arañas radiactivas han brillado por su ausencia.

