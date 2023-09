La emotiva foto del hijo de Kirsten Dunst con Spider-Man: "No tiene ni idea de que su madre fue Mary Jane"

Entre las Mary Jane más icónicas del mundo del cine, Kirsten Dunst aún perdura en la retina de los espectadores. Sus besos junto a un Spider-Man boca abajo, interpretado por Tobey Maguire, su pelo cobrizo y su fuerte carácter enamoraron a los amantes de las adaptaciones marvelitas, quienes aún celebran con cariño cada recuerdo del filme que comparte Dunst.

La actriz ha enamorado al público con su última publicación de Instagram, que ya lleva cientos de miles de compartidos y 'me gusta' en esta red social. Una instantánea en la que podemos ver cómo uno de sus hijos, fruto de su relación con el también actor Jesse Plemons, se oculta detrás de un paraguas de Spider-Man.

Asimismo, la fotografía va acompañada de un texto adorable. "No tiene ni idea de que su madre fue Mary Jane", compartía Dunst. Pronto, la actriz recibía comentarios de compañeras de profesión como Elle Fanning ("tan bueno") o Melanie Lynskey, quien era el reflejo de todos compartiendo un corazón junto a un "awwww".

Kirsten Dunst en la trilogía 'Spider-Man' de Sam Raimi

Dunst interpretó a Mary Jane en Spider-Man (2022), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2017), la trilogía dirigida por Sam Raimi sobre el superhéroe arácnido. Además, la norteamericana también puso voz al personaje en los videojuegos Spider-Man 2: The Game, Spider-Man 2 (de Tomo Moriwaki) y Spider-Man 2 (de Igor Shturtz).

A pesar de que Maguire regresaba al personaje del superhéroe de Marvel junto a los otros Spider-Man, Tom Holland y Andrew Garfiel, en Spider-Man: No Way Home, Dunst, al igual que Emma Stone , se quedaban fuera de este proyecto. Y no era por falta de ganas. La actriz mostraba en su momento sus ganas de volver interpretar al personaje.

"Siento que soy la única que todavía no ha formado parte. Estoy en plan: 'Por favor, metedme en el reparto'. Necesito dinero para mi casa y para mis hijos", bromeaba la actriz en su momento. Una actriz imparable que continúa alcanzado nuevos éxitos, después de que en 2022 fuera nominada al Oscar por su papel en la película El poder del perro.

