La emocionante reacción de Kirsten Dunst al ser nominada al Oscar junto a Jesse Plemons: "¿Por qué llora mamá?"

Cuando se han anunciado las nominaciones a los Oscar 2022, buena parte de las miradas se han ido a la pareja formada por Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes han obtenido sendas nominaciones por sus trabajos en Madres paralelas y Being the Ricardos, respectivamente. Sin embargo, no son la única pareja de nominadas que se reunirá el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons también estarán en la gala celebrada en Los Angeles con sus propias nominaciones, solo que en este caso por la misma película: El poder del perro. El western de Jane Campion en el que ambos dan vida a una pareja de enamorados ha sido una de las películas que más ha triunfado con las nominaciones, aunque está por ver si podrá rubricar su éxito en la gala.

Mientras Bardem ha sido el primero de los cuatro intérpretes en contar cómo ha sido su reacción a esta doble nominación, Kirsten Dunst ha sido la otra que se ha pronunciado al respecto. La actriz de Spider-Man ha desvelado a Variety cómo le ha pillado la noticia y la historia no puede ser de lo más emocionante, casi como si se hubiera dado en la película que ambos comparten.

"Me ha llamado mi agente, Eric Kranzler, porque en la televisión se estaban viendo los dibujos animados para mis niños y Jesse (Plemons) estaba trabajando. Jesse se marchó super pronto... ¡y Eric me llama para decirme que estoy nominada! Entonces empiezo a llorar y mis niños se quedan en plan «¿Por qué llora mamá?»", declara la actriz.

Pero la historia no se queda ahi, puesto que mientras Dunst comienza a digerir la noticia y se dispone a llamar a sus familiares, recibe una nueva llamada de su agente: "Jesse acaba de ser...", escucha la actriz al otro lado del teléfono. "Y entonces ha sido cuando me he puesto a gritar y he colgado el teléfono. Luego me ha intentado llamar mi publicista pero también he empezado a gritar. Y voy y llamo a Jesse para ser la primera en contárselo y bueno se ha quedado en shock. Es demasiado alucinante que seamos pareja y ambos hayamos recibido nuestras primeras nominaciones juntos. Es como sacado de un cuento. Es raro. Es asombroso", concluía Dunst.

Dunst y Plemons no son la única pareja en la historia en recibir la nominación, ni siquiera en la misma edición, pero sí repiten la proeza de Richard Burton y Elizabeth Taylor al obtenerla por la misma película. Plemons no competirá con Bardem, ya que se encuentra en la categoría de actor de reparto, pero Dunst sí lo hará con Penélope Cruz. ¿Cuál de las dos madres se hará con la estatuilla?

