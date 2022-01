Kirsten Dunst protagonizará la nueva película de acción de Alex Garland (‘Ex Machina’)

Alex Garland empezó a hacerse un nombre de la mano de Danny Boyle, escribiendo para él Sunshine y 28 días después. Llegado 2012 firmó el impactante libreto de la nueva adaptación de Dredd y tres años más tarde, cuando la industria ya tenía plena confianza en él, se animó a dar el salto a la dirección con Ex Machina. Este film de ciencia ficción triunfó razonablemente en taquilla y encandiló a la crítica, en paralelo a sumir en la euforia la asociación de Garland con una distribuidora que aún no disfrutaba del prestigio del que disfruta hoy, A24. Ex Machina trajo la consagración de director y estudio, de ahí que una nueva colaboración entre ellos sea tan de celebrar.

IndieWire se hace eco de que Garland tiene nuevo proyecto, y será A24 quien lo impulse luego de haberse comprometido igualmente a distribuir su película anterior, aún inédita. Se trata, como viene siendo habitual en Garland, de una historia original de ciencia ficción cuyo guion ya ha completado, y que aparentemente se ambienta en EE.UU., en un futuro no muy lejano. Su título es Civil War y el adjetivo “épico” rodea cada información que llega de él (si bien, con un vistazo ligero a la filmografía de Garland, es seguro que no se tratará de una épica estilo El señor de los anillos, precisamente). Lo más seductor de Civil War, sin embargo, viene dado por el reparto que Garland ha conseguido reclutar.

Kirsten Dunst, que estos meses triunfa con El poder del perro en dirección a una más que probable nominación al Oscar, será la protagonista de Civil War, secundada por Wagner Moura (Pablo Escobar en Narcos), Cailee Spaeny (vista en la reciente Mare of Easttown) y Stephen McKinley Henderson, que ya trabajara con Garland en su miniserie de FX, Devs. Como comentábamos, es A24 quien vuelve a encargarse de la película luego de que Garland se distanciara de ella en la citada Devs y en su segundo largometraje, Aniquilación (que a pesar de sus buenas críticas pasó mucho más desapercibido, siendo distribuido por Netflix).

Previamente a Civil War, el camino de Garland ya se cruzó con el de esta compañía indie, pues es la que auspicia su tercer largometraje, Men. Se trata de un film de terror protagonizado por Jessie Buckley y Roy Kinnear, que narra la historia de una joven de vacaciones en la campiña inglesa tras la muerte de su exmarido, y topándose con la imaginería weird a la que este cineasta británico es tan asiduo. El rodaje de Men concluyó en mayo de 2021, de forma que se espera que se estrene a lo largo de este año. No hay noticias, por lo demás, de cuándo comenzará oficialmente la producción de Civil War.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.