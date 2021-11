“Fue muy extremo”: Kirsten Dunst sobre la desigualdad salarial en ‘Spider-Man 2’

Puede que Spider-Man facilitara que Kirsten Dunst se convirtiera en una estrella, pero lo cierto es que la actriz llevaba ya varios años en el candelero, empezando a actuar a una edad temprana. De hecho, antes de que Sam Raimi le fichara para coprotagonizar la primera aventura cinematográfica del trepamuros, Dunst había intervenido en Entrevista con el vampiro, Mujercitas, Jumanji o, claro, Las vírgenes suicidas de Sofia Coppola. Cuando llegada al film de Marvel se encontró con una considerable diferencia de sueldo frente a Tobey Maguire, intérprete de Peter Parker, no se extrañó demasiado puesto que él era el superhéroe. Pero con el paso del tiempo lo ha ido rumiando, y ahora tiene observaciones al respecto.

Estos días Dunst promociona El poder del perro, western de Jane Campion para Netflix donde la actriz comparte cartel con Benedict Cumberbatch (otra presencia marvelita) y Jesse Plemons, que resulta ser su marido. La película se estrena el 1 de diciembre, y durante la promoción previa a Dunst le ha tocado responder a los rumores sobre su regreso en Spider-Man: No Way Home, cuyo trasvase multivérsico favorecería la aparición de su Mary Jane Watson. La actriz replicó que se consideraba muy mayor para el papel aunque dijo que no le importaría pasarse por el film si le llamaban (teniendo en cuenta que se estrena este 17 de diciembre, quizá la llamada ya nunca llegue), y vía The Independent también recordó lo ocurrido con los salarios de la trilogía de Spider-Man.

A Dunst no le extrañó que Maguire cobrara mucho más que ella en la primera entrega, pero con Spider-Man 2 la cosa fue sensiblemente diferente. “La disparidad salarial entre Spider-Man y yo fue muy extrema. Ni siquiera pensé en ello entonces. Solo pensaba ‘oh, claro, Tobey está interpretando a Spider-Man’. ¿Pero sabes quién estaba en primer plano en el póster de Spider-Man 2? Spider-Man y yo”, explicó, señalándose al pecho con una sonrisa. Spider-Man 2 es uno de los films más queridos del personaje (como demuestra la entusiasta acogida del regreso de Alfred Molina como Dr. Octopus en el primer tráiler de No Way Home), y siendo fundamentalmente una comedia romántica era lógico que Mary Jane tuviera una posición privilegiada en la cartelería junto al superhéroe.

Durante la entrevista Dunst también aludió a ciertas conversaciones relacionadas con el film, donde le sugerían que se enderezara los dientes para el papel. “Yo estaba como ‘mmm, no, me gustan mis dientes'”, recuerda, identificando su experiencia en Las vírgenes suicidas como algo indispensable para ganar confianza, y no permitir que este tipo de consejos le causaran inseguridad. “El hecho de que a la chica más guay le gustara mi aspecto me ayudó. Me hizo sentirme guapa. Como chica de 16 años te sientes fatal contigo misma, ¿verdad? Así que tener mi primera experiencia en un papel más sexy a través de sus ojos me dio confianza para enfrentarme a muchas otras cosas”.

Por ejemplo, negarse a retocar su aspecto para Spider-Man 2. Aunque, claro está, su negativa no se expandiera a todos los ámbitos de la producción. “En el póster de Spider-Man los dientes de Mary Jane se enderezaron por arte de magia, y los ‘colmillos de septiembre’ de Dunst vivieron para ver otro día”.

