“Soy la única que no vuelve”: Kirsten Dunst cree que es demasiado mayor para estar en ‘Spider-Man: No Way Home’

El primer año de la Fase 4 de Marvel (esa a la que le costó arrancar lo indecible por el coronavirus) va a terminar por todo lo alto. Luego de Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Eternals, que ha acabado con la racha de elogios unánimes del MCU, este 17 de diciembre llegará Spider-Man: No Way Home, asumida como “el fin de la trilogía” del trepamuros encarnado por Tom Holland a la vez que la definitiva irrupción de los multiversos en la franquicia. Luego de Loki y ¿Qué pasaría si…?, la trama del film que dirige Jon Watts plantearía cómo Peter Parker, queriendo hacer olvidar al mundo que es Spider-Man y con la ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), genera un desbarajuste dimensional cuyas consecuencias ya entrevimos en el tráiler.

En este, Spidey se encontraba frente al Doctor Octopus… pero el de Alfred Molina, el que interpretó en la Spider-Man 2 de Sam Raimi. Acompañado de una bomba obviamente perteneciente al Duende Verde, del anunciado regreso de Jamie Foxx como Electro y de la insinuación en el póster de la aparición del Hombre de Arena, se iba confirmando que el trasvase multivérsico iba a poner en contacto a Holland con personajes de anteriores iteraciones de Spider-Man… siendo un rumor insistente antes de ello que también iban a regresar las versiones en sí, interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, y en compañía de sus respectivos intereses amorosos. Es decir, la Mary Jane interpretada por Kirsten Dunst y la Gwen Stacy de Emma Stone, aunque la primera de ellas ya se ha pronunciado al respecto queriendo relajar los ánimos.

Dunst se encuentra estos días promocionando El poder del perro, western de Jane Campion que Netflix estrena el 1 de diciembre (y donde Dunst comparte cartel con su marido Jesse Plemons, así como con el citado Cumberbatch), y durante una entrevista con Total Film ha salido el tema de No Way Home. Dunst ha negado que vaya a aparecer, pero lo ha hecho de una forma inesperadamente reveladora. “No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad? Pero soy la única que no vuelve. ¡No puedes meter a una mujer mayor ahí!”. Ese “soy la única que vuelve” suena, en efecto, a que sí lo van a hacer Maguire, Garfield, Stone y a lo mejor hasta Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, otro de los múltiples rumores que rodean la película de Watts.

La actriz de Las vírgenes suicidas achaca esta ausencia a su edad, 39 años, pero en otra entrevista reciente ha declarado que tampoco le importaría volver si la gente de Marvel se lo pidiera. “Lo haría. ¿Por qué no? Sería divertido. Nunca diría que no a algo así. ¡Sería la vieja MJ con pequeños Spider-bebés!”. Hay que señalar, por otra parte, que los otros actores asociados a la marca Spider-Man también han negado estos rumores, destacando la angustia con la que Garfield desmiente una y otra vez que vaya a estar en No Way Home.

