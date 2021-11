‘No Way Home’ podría ser la película más larga de la historia de Spider-Man

Semanas antes del estreno de Eternals supimos que su título le venía que ni pintado: con 157 minutos, la película de Chloé Zhao constituía la segunda más larga de todo el MCU, adelantando a Vengadores: Infinity War y quedándose a espaldas de las tres horas de Vengadores: Endgame. Esta prominente duración venía a reflejar la ambición del film número 25 de Marvel al presentar a estas alturas a todo un nuevo grupo de superhéroes cósmicos, pero parece que los metrajes van a seguir yendo a más sin necesidad de que nos topemos aún con otro enorme crossover. Y es que la próxima película en el calendario de Marvel, Spider-Man: No Way Home, podría durar aún más que Eternals, y adelantarla en muy poco tiempo como el segundo título más largo del MCU.

Esta sospecha proviene de una filtración, y por una vez se trata de una de la que Tom Holland no tiene responsabilidad. La cadena de cines brasileña Ingresso ha desvelado por error la supuesta duración de No Way Home: 159 minutos. La web rápidamente ha borrado esta información y nadie de Marvel Studios lo ha confirmado, pero teniendo en cuenta que estas filtraciones suelen ser veraces junto a lo que ya sabemos del film de Jon Watts, no sería en absoluto descabellado. Holland ha descrito No Way Home como el fin de la trilogía que empezaron a formar Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de casa, por lo que se espera una épica a la altura de las circunstancias en consonancia a unas sorpresas que necesiten tiempo para respirar.

Y es que su argumento parte de un desbarajuste en el multiverso, según el cual el trepamuros ha de enfrentarse a villanos procedentes de anteriores películas de Spider-Man (como son el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Electro de Jamie Foxx) e incluso, según rumores, podrá alternar con las encarnaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Acorde a esta especie de fiesta de amigos y vecinos, No Way Home también resultaría ser la película más larga que nunca ha protagonizado Spider-Man. Las tres películas a cargo de Sam Raimi duraban respectivamente 121, 127 y 139 minutos, mientras que el díptico de Marc Webb se prolongaba a 136 y 144 y la deliciosa Spider-Man: Un nuevo universo duraba 117.

No Way Home se impondría holgadamente a todos estos metrajes con sus 159 minutos, que podremos confirmar si son tales cuando la película se estrene el próximo 17 de diciembre.

