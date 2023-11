Cómo podemos salvar la vida de los gatos callejeros con tan solo dar dos golpes en el capó antes de arrancar el coche

Con la llegada del frío y el invierno, muchos animales callejeros comienzan a buscar refugio y zonas donde protegerse de las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve, especialmente los gatos, que conviven con nosotros en las ciudades y entornos urbanos.

En su búsqueda de lugares cálidos, los motores de nuestros coches pueden convertirse en espacios agradables donde mantenerse calentitos, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas suelen ser más extremas.

Los peligros para los gatos

No obstante, el motor de los coches no es un lugar seguro para ellos ya que, si no sabemos que se encuentran ahí y arrancamos el coche, el animal puede sufrir quemaduras, heridas e incluso la muerte.

Por este motivo, es recomendable que, especialmente en los días más fríos, antes de arrancar el coche golpeemos el capó un par de veces, para así asegurarnos de que ningún minino se queda en el motor y, de este modo, salvarle la vida.

Tras escuchar los golpes, lo más probable es que el gato saga huyendo asustado por los mismos. Si tenemos dudas, podemos abrir el capó para comprobarlo o echar un vistazo debajo del coche, para ver si hay algún animal.

Este consejo es el que todos los años proporciona la Policía Nacional a través de redes sociales con la llegada del frío, para que los ciudadanos tengan en consideración a los animales callejeros y, entre todos, cuidemos de ellos.

Cuando hace frío❄ los gatos 🐱se refugian al calor del motor de los vehículos.



Antes de arrancar, da unos golpecitos en el capó de tu coche



¡Puedes salvarles la vida!#BuenosDías #FelizLunes pic.twitter.com/kblPfeUpGl — Policía Nacional (@policia) January 10, 2022

¿Y qué hacemos si no sale del coche?

Pero, ¿qué pasa si aun dando unos golpecitos el animal no sale del interior del vehículo? Podemos también tocar el claxon o cerrar las puertas haciendo ruido, cualquier cosa que le asuste (pero bajo ningún concepto encender el motor).

Si el pequeño felino sigue sin salir, seguramente sea porque se encuentra atrapado, en cuyo caso debemos ayudarle a salir y comprobar su estado de salud (si se deja) e incluso acudir a una clínica veterinaria para que comprueben su estado.

En el caso de no estar seguros de cómo proceder, otra opción es contactar con la policía, una protectora de animales o una asociación, para que nos ayuden a rescatar al gatito atrapado dentro de nuestro coche.