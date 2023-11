El padrastro de Matthew Perry rompe su silencio tras la muerte del actor que daba vida a Chandler en 'Friends'

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años. Casi un mes después de su muerte, Keith Morrison, periodista y padrastro del actor, ha roto su silencio a través de las redes sociales.

Morrison se pronunció a través de Twitter el pasado 27 de noviembre, un día antes de que en Estados Unidos tenga lugar el llamado GivingTuesday, una jornada que promueve la solidaridad y las donaciones a distintas organizaciones.

"Este no es el tipo de cosas que suelo hacer, pero este año es diferente y mañana es GivingTuesday. Haz lo que puedas; él habría estado agradecido", escribió, compartiendo la página web de la Matthew Perry Foundation. La fundación fue creada tras la muerte de Perry para continuar con su compromiso de ayudar a otras personas en su lucha contra la adicción.

Jennifer Aniston también aprovechó el GivingTuesday para pedir donaciones para la fundación. "Para el #GivingTuesday, únete a mí y a la familia de Matty para apoyar su fundación, que trabaja para ayudar a quienes sufren una adicción. Él habría estado agradecido por este amor", apuntó a través de historias de Instagram.

Perry fue hallado por el Departamento de Policía de Los Ángeles inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. La causa de su muerte aún se está investigando, ya que la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles está esperando aún los resultados de los exámenes de toxicología.

Sus palabras sobre 'Friends'

En 2022, Perry concedió una entrevista a ABC News con motivo del lanzamiento de sus memorias, Amigos, amantes y aquello tan terrible, en la que habló sobre sus problemas con las sustancias. "Cuando estás solo, es cuando te pierdes en tu enfermedad. Ahora por fin me siento bien y siento que tengo algo de fuerza", apuntó. "Obviamente, porque salí en Friends, hay más gente que me escucha, así que quería aprovechar eso y ayudar a tanta gente como pueda", añadió.

"Me puse una regla de que nunca bebería o tomaría nada en el trabajo, así que nunca hacía eso, pero me presentaba con resaca, temblando, con una resaca de locos. Me encantaba Chandler, me encantaba la serie y también me decía "recuerda esto, porque va a ser la mejor etapa de tu vida" Lo sabía", confesó sobre su época en la serie.