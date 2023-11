Relacionan a Sebastián Yatra con Claudia, de 'La isla de las tentaciones': "Como salga la historia que hubo..."

Ahora que Sebastián Yatra ha confirmado su ruptura con Aitana, los fantasmas del pasado vuelven a la vida del cantante. Fantasmas que tienen nombre y apellidos, Claudia Martínez, que hace unos días se pronunció, por primera vez, sobre los rumores que la relacionaban con el colombiano.

Ahora, Javier de Hoyos, de Socialité, ha destapado que el romance que en su día se dijo que ambos tuvieron el cantante y la exconcursante de La isla de las tentaciones fue más importante y relevante de lo que todo el mundo cree saber.

"Cuando le preguntamos a Claudia por Álvaro de Luna, nos confirmó lo de Yatra", afirmó el periodista en MTMAD. "Como algún día salga la historia que hubo, se caen las redacciones", sentenció De Hoyos.

Precisamente hace unos días Socialité habló con Claudia de los rumores que la relacionan con Álvaro de Luna en presencia de su novio, que defendió a su chica mientras esta se mostraba molesta por los rumores. "No, no tienes que sacar el teléfono, a mí no me importa lo que digan y soy el único al que le tiene que afectar", le dice.

Claudia se confesaba afectada porque se está poniendo en duda su lealtad. Por eso, sostiene, asegura que entre ella y Álvaro solo existe una relación laboral: "Solo nos hemos visto una vez".