Aparecen los supuestos padre y hermano biológicos de Zeus Tous, hijo de Sara Montiel: "Queremos conocerlo"

Zeus Tous, que acaba de concursar en GH VIP, fue el segundo hijo que adoptaron Sara Montiel y Pepe Tous tras adoptar a su otra hija, Thais. Ahora, la revista Semana da cabida en sus páginas de su edición de este miércoles a Andrés Franco y Óscar Franco, supuestos padre y hermano biológicos de Zeus. En la entrevista aseguran que quieren conocerlo.

"La madre de Zeus lo entregó porque no podía mantenerlo", sostiene Andrés, que asegura que él quiso ejercer de padre, pero que la madre Zeus le dio en adopción sin que él pudiera hacer nada por evitarlo.

"Antes de dármelo a mí, la madre de Zeus prefirió dárselo a una señora que vendía niños. Alguien de parte de Sara se llevó al bebé por 700.000 pesetas", señala. "Tengo la absoluta certeza de que mi hijo fue el que entregaron a Sara Montiel, porque incluso yo lo hablé con la propia Sara, asegura.

Por su parte, Óscar, el presunto hermano de Zeus, indica: "Desde pequeño sé que mi hermano era el hijo de Sara Montiel porque me lo dijo mi propia madre".

Su presunto padre asegura que "Zeus sabe que tiene un hermano" y que su hijo "solo quiere conocerlo". "Lo ha pasado mal. Arrastra el saber que tiene un hermano y que este desapareció. Mi hijo estuvo llamando a la casa de Sara, pero siempre lo cogía la asistenta y decía que no estaban".

En la casa de GH VIP, Zeus habló en alguna ocasión de su madre adoptiva. Los dos hermanos, Zeus y Thais, vivieron con mucho pesar el fallecimiento, primero de su padre, y finalmente, de su madre, en abril de 2013. "Me dolió mucho no poder despedirme", les contó Zeus Montiel a sus compañeros en GH VIP 8. "Vengo de una familia diferente. Mi madre fue un icono y un referente del cine español", recordó.

"Estoy muy contento de ser el hijo de Sara Montiel. Para mí, el concepto de familia no es como tal, la única que me queda es mi hermana. Tanto de mi madre como de mi padre me ha dolido mucho no poder despedirme", rememoró.