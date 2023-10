Zeus Tous, hijo de Sara Montiel, confiesa el trauma que le dejó su muerte: "Me dolió mucho no poder despedirme de ella"

Zeus Tous, el hijo de Sara Montiel, la actriz y cantante española fallecida hace diez años, ha aprovechado su estancia como concursante en Gran Hermano VIP para recordarla y contar que aquel periodo supuso un trauma para él, que le llevó a recibir atención sicológica.

Sara Montiel y su segundo marido, Pepe Tous, adoptaron dos hijos: Thais, la mayor, de 44 años, nacida en Brasil, y Zeus, de 40, nacido en Valencia. Los dos hermanos vivieron con mucho pesar el fallecimiento, primero de su padre, y finalmente, de su madre, en abril de 2013.

"Me dolió mucho no poder despedirme", les contó Zeus Montiel a sus compañeros en GH VIP 8. "Vengo de una familia diferente. Mi madre fue un icono y un referente del cine español", recordó el joven.

Sara Montiel falleció a la edad de 85 años EUROPA PRESS

"Estoy muy contento de ser el hijo de Sara Montiel. Para mí, el concepto de familia no es como tal, la única que me queda es mi hermana. Tanto de mi madre como de mi padre me ha dolido mucho no poder despedirme".

Zeus contó cómo pasó todo aquel día, 8 de abril. "Yo estaba estudiando Turismo. Me levanté por la mañana para ir a un examen y la vi sentada en su cama, mirando a la nada. Yo percibía algo raro. Tenía la sensación de que algo iba a pasar, pero salí a hacer el examen".

Solo quiero decir a la gente que todavía tiene a sus padres que les quieran mucho

A eso de las 10 de la mañana, recibió una llamada de su hermana. "Vente a casa corriendo que mamá ha muerto", le dijo. "Cuando llegué a casa, ya estaba el SAMUR y vi a mi madre cubierta por una sábana. Me contaron que de repente se encontró mal, le empezó a salir espuma por la boca y se cayó al suelo". El diagnóstico fue muerte súbita. Sara tenía 85 años.

Previamente, sufrió otro shock, cuando su padre, el mallorquín Pepe Tous, murió. Zeus tenía 9 años. Pepe, el gran amor de Sara, se fue en tan solo tres meses de cáncer. "Recuerdo ver doctores ir y venir... Esas últimas semanas me llevaron a casa de un amigo, a un pueblo, a Pollença (Mallorca). La última imagen que tengo de mi padre es de él viniendo a despedirse. Yo no sabía que se estaba despidiendo de mí para siempre, pero es una imagen que se me quedó grabada. Más tarde mi madre me dijo que se había ido al cielo".

Los hijos de Sara, el día de su entierro, muy afectados. Juan Carlos Hidalgo / EFE

Zeus Tous también debió asumir entonces la mudanza desde Mallorca, donde él y su hermana habían sido muy felices, a Madrid, lugar donde su madre quiso vivir para olvidar todo lo que había rodeado a Pepe.

Zeus, que también sufrió en primera persona la muerte de su tía Elpidia, hermana de Sara, señaló muy emocionado: "Solo quiero decir a la gente que todavía tiene a sus padres que les quieran mucho y aprovechen porque cuando se van no vuelven".