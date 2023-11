La vivienda, las pensiones y el muro que divide a España

Un muro protagonizó el debate de la investidura. Lo sacó Sánchez, y desde entonces no ha habido político relevante de este país que no haya aludido a él, o bien para elevarlo aún más o para destruirlo. Y es cierto que hay al menos un muro ya creado entre españoles, pero esa barrera no es ideológica, sino generacional. El mismo día que se ha conocido que el porcentaje de jóvenes capaz de comprar una vivienda ha caído del 70% al 36%, el Gobierno ha informado de que ya hay casi un millón de pensionistas que cobran más de 2.500 euros al mes. Este país tiene una brecha intergeneracional brutal. Ese es el muro que el nuevo Gobierno debería destruir.